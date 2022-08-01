Украина получила первый транш из финансовой помощи ЕС на 9 млрд евро
Власти Украины получили первый транш в 500 млн евро в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза, второй транш помощи из первого пакета в 1 млрд евро ожидается завтра, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Всего ЕС выделит Украине 9 млрд евро.
«Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра. 1 млрд евро-это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей», — рассказал Шмыгаль.
12 июля совет Евросоюза на уровне министров экономики и финансов одобрил кредит Украине на сумму 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи стране. Страна, по их мнению, срочно нуждается в краткосрочном финансировании, и ЕС «готов помогать». 18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. Пакет в 1 млрд евро станет первым траншем по этой программе.
7 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что бюджетное подразделение Еврокомиссии заблокировало кредит для Украины в размере 1,5 млрд евро из пакета на 9 млрд евро из-за опасений по поводу ее финансовой надежности. 10 июля Corriere della Sera сообщила, что власти Германии более месяца блокируют принятие ЕС пакета помощи Украине на 9 млрд евро. Это, по данным издания, могло стать причиной ухода Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ.
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