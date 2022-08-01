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Экономика

Украина получила первый транш из финансовой помощи ЕС на 9 млрд евро

Ведомости

Власти Украины получили первый транш в 500 млн евро в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза, второй транш помощи из первого пакета в 1 млрд евро ожидается завтра, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Всего ЕС выделит Украине 9 млрд евро.

«Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра. 1 млрд евро-это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей», — рассказал Шмыгаль.

12 июля совет Евросоюза на уровне министров экономики и финансов одобрил кредит Украине на сумму 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи стране. Страна, по их мнению, срочно нуждается в краткосрочном финансировании, и ЕС «готов помогать». 18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. Пакет в 1 млрд евро станет первым траншем по этой программе. 

7 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что бюджетное подразделение Еврокомиссии заблокировало кредит для Украины в размере 1,5 млрд евро из пакета на 9 млрд евро из-за опасений по поводу ее финансовой надежности. 10 июля Corriere della Sera сообщила, что власти Германии более месяца блокируют принятие ЕС пакета помощи Украине на 9 млрд евро. Это, по данным издания, могло стать причиной ухода Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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