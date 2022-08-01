Украина получила первый транш из финансовой помощи ЕС на 9 млрд евро

12 июля совет Евросоюза на уровне министров экономики и финансов одобрил кредит Украине на сумму 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи стране. Страна, по их мнению, срочно нуждается в краткосрочном финансировании, и ЕС «готов помогать». 18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. Пакет в 1 млрд евро станет первым траншем по этой программе.