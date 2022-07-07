Bloomberg: в ЕК заблокировали кредит для Украины на 1,5 млрд евро
Бюджетное подразделение Еврокомиссии заблокировало предоставление Украине кредита на 1,5 млрд евро из-за опасений по поводу ее финансовой надежности, сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предложил Украине кредит из-за растущих военных расходов и сокращения доходов страны. Еврокомиссия дает гарантии для кредитов ЕИБ для операций за пределами ЕС, и обычно доля предполагаемых убытков, которую, скорее всего, не вернут, составляет 9%, однако в данном случае бюджетные органы ЕК настаивают на ее повышении до 70%.
Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС должен убедиться, что сможет справиться с убытками в случае дефолта Украины. ЕК также ищет альтернативные решения, которые предполагают, что страны ЕС или ЕИБ возьмут на себя часть дополнительных рисков по этим кредитам.
В мае Еврокомиссия предложила предоставить в 2022 г. Украине кредитную программу на 9 млрд евро. 21 июня представитель Еврокомиссии сообщил, что экстренная программа макрофинансовой помощи Киеву пока не готова, но ЕК надеется доработать ее до конца лета.
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