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Bloomberg: в ЕК заблокировали кредит для Украины на 1,5 млрд евро

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Бюджетное подразделение Еврокомиссии заблокировало предоставление Украине кредита на 1,5 млрд евро из-за опасений по поводу ее финансовой надежности, сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предложил Украине кредит из-за растущих военных расходов и сокращения доходов страны. Еврокомиссия дает гарантии для кредитов ЕИБ для операций за пределами ЕС, и обычно доля предполагаемых убытков, которую, скорее всего, не вернут, составляет 9%, однако в данном случае бюджетные органы ЕК настаивают на ее повышении до 70%.

Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС должен убедиться, что сможет справиться с убытками в случае дефолта Украины. ЕК также ищет альтернативные решения, которые предполагают, что страны ЕС или ЕИБ возьмут на себя часть дополнительных рисков по этим кредитам.

В мае Еврокомиссия предложила предоставить в 2022 г. Украине кредитную программу на 9 млрд евро. 21 июня представитель Еврокомиссии сообщил, что экстренная программа макрофинансовой помощи Киеву пока не готова, но ЕК надеется доработать ее до конца лета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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