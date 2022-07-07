Bloomberg: в ЕК заблокировали кредит для Украины на 1,5 млрд евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предложил Украине кредит из-за растущих военных расходов и сокращения доходов страны. Еврокомиссия дает гарантии для кредитов ЕИБ для операций за пределами ЕС, и обычно доля предполагаемых убытков, которую, скорее всего, не вернут, составляет 9%, однако в данном случае бюджетные органы ЕК настаивают на ее повышении до 70%.