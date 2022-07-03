Bloomberg узнал о планах ЕС предоставить Киеву 500 млрд евро помощи

По данным источников Bloomberg, варианты финансирования, в числе которых гранты и займы, изучает Европейская комиссия. Киев на фоне истощения доходов и зависимости от доноров «изо всех сил» пытается поддерживать бюджет в рабочем состоянии, а политики изучают возможности реструктуризации долга, говорится в материале. Ожидаемый документ попадет под пристальное внимание правительств ЕС, которые, как пишет Bloomberg, скептически относятся к увеличению долга.