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Bloomberg узнал о планах ЕС предоставить Киеву 500 млрд евро помощи

Ведомости

Страны Евросоюза могут предоставить Украине помощь в размере 500 млрд евро в рамках плана Киева по восстановлению страны, который будет представлен 4-5 июля на конференции в швейцарском городе Лугано, пишет Bloomberg. 

В документе объемом около 200 страниц Украина обнародует широкий перечень проектов в области энергетики, инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику.

«Официальные лица Европейского союза заявили, что блок из 27 членов, который в прошлом месяце официально признал Украину кандидатом [на вступление в ЕС], внесет основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 млрд евро ($523 млрд)», — пишет агентство. 

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По данным источников Bloomberg, варианты финансирования, в числе которых гранты и займы, изучает Европейская комиссия. Киев на фоне истощения доходов и зависимости от доноров «изо всех сил» пытается поддерживать бюджет в рабочем состоянии, а политики изучают возможности реструктуризации долга, говорится в материале. Ожидаемый документ попадет под пристальное внимание правительств ЕС, которые, как пишет Bloomberg, скептически относятся к увеличению долга. 

Ожидается, что ключевым участником двухдневного саммита в Лугано станет Всемирный банк. На конференцию приедет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, выступит по видеосвязи.

Источники Bloomberg сообщили, что ЕК и Германия в качестве председателя G7 к осени созовут конференцию для продвижения плана по восстановлению Украины. Чехия, которая будет занимать пост председателя Евросовета следующие шесть месяцев, в ноябре намерена организовать конференцию доноров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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