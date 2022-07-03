Bloomberg узнал о планах ЕС предоставить Киеву 500 млрд евро помощи
Страны Евросоюза могут предоставить Украине помощь в размере 500 млрд евро в рамках плана Киева по восстановлению страны, который будет представлен 4-5 июля на конференции в швейцарском городе Лугано, пишет Bloomberg.
В документе объемом около 200 страниц Украина обнародует широкий перечень проектов в области энергетики, инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику.
«Официальные лица Европейского союза заявили, что блок из 27 членов, который в прошлом месяце официально признал Украину кандидатом [на вступление в ЕС], внесет основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 млрд евро ($523 млрд)», — пишет агентство.
По данным источников Bloomberg, варианты финансирования, в числе которых гранты и займы, изучает Европейская комиссия. Киев на фоне истощения доходов и зависимости от доноров «изо всех сил» пытается поддерживать бюджет в рабочем состоянии, а политики изучают возможности реструктуризации долга, говорится в материале. Ожидаемый документ попадет под пристальное внимание правительств ЕС, которые, как пишет Bloomberg, скептически относятся к увеличению долга.
Ожидается, что ключевым участником двухдневного саммита в Лугано станет Всемирный банк. На конференцию приедет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, выступит по видеосвязи.
Источники Bloomberg сообщили, что ЕК и Германия в качестве председателя G7 к осени созовут конференцию для продвижения плана по восстановлению Украины. Чехия, которая будет занимать пост председателя Евросовета следующие шесть месяцев, в ноябре намерена организовать конференцию доноров.