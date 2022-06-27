Cтраны G7 выделят Украине $29,5 млрд в качестве финансовой помощи

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите стран G7, который проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах, с просьбой оказать финансовую помощь его стране в восстановлении после окончания российской спецоперации, писал Spiegel. Также Зеленский призвал «большую семерку» продолжать «санкционный натиск» против России и оказать поддержку его стране в экспорте зерна. Он также подчеркнул важность завершить военные действия до наступления зимы.