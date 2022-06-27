Cтраны G7 выделят Украине $29,5 млрд в качестве финансовой помощи
Страны G7 заявили, что запланированная или уже предоставленная Украине помощь составит $29,5 млрд США в 2022 г., пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.
«На сегодняшний день мы готовы предоставить или уже предоставили до $29,5 млрд, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования бюджета», — сообщили лидеры G7, добавив, что дополнительная финансовая поддержка государственным и частным предприятиям Украины через ЕБРР и структуры Всемирного банка составит $3,5 млрд.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите стран G7, который проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах, с просьбой оказать финансовую помощь его стране в восстановлении после окончания российской спецоперации, писал Spiegel. Также Зеленский призвал «большую семерку» продолжать «санкционный натиск» против России и оказать поддержку его стране в экспорте зерна. Он также подчеркнул важность завершить военные действия до наступления зимы.
26 июня лидеры «большой семерки» пообещали привлечь $600 млрд частных и государственных инвестиций в течение пяти лет, которые пойдут на финансирование необходимой инфраструктуры в развивающихся странах и реализацию инициативы создать альтернативы проекту «Один пояс — один путь», сообщает Al Jazeera.