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Cтраны G7 выделят Украине $29,5 млрд в качестве финансовой помощи

Ведомости

Страны G7 заявили, что запланированная или уже предоставленная Украине помощь составит $29,5 млрд США в 2022 г., пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.

«На сегодняшний день мы готовы предоставить или уже предоставили до $29,5 млрд, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования бюджета», — сообщили лидеры G7, добавив, что дополнительная финансовая поддержка государственным и частным предприятиям Украины через ЕБРР и структуры Всемирного банка составит $3,5 млрд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите стран G7, который проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах, с просьбой оказать финансовую помощь его стране в восстановлении после окончания российской спецоперации, писал Spiegel. Также Зеленский призвал «большую семерку» продолжать «санкционный натиск» против России и оказать поддержку его стране в экспорте зерна. Он также подчеркнул важность завершить военные действия до наступления зимы.

26 июня лидеры «большой семерки» пообещали привлечь $600 млрд частных и государственных инвестиций в течение пяти лет, которые пойдут на финансирование необходимой инфраструктуры в развивающихся странах и реализацию инициативы создать альтернативы проекту «Один пояс — один путь», сообщает Al Jazeera.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных