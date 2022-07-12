Совет ЕС одобрил предоставление Украине кредита в 1 млрд евро
Совет Евросоюза на уровне министров экономики и финансов одобрил кредит Украине на сумму 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи стране, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«Министры только что одобрили кредит в €1 млрд для Украины. Это часть нашей экстренной программы макрофинансовой помощи», — рассказал Домбровскис (цитата по ТАСС). Он отметил, что экономика Украины срочно нуждается в краткосрочном финансировании и что ЕС «готов помогать».
18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. Одобренный сегодня кредит станет первым траншем по программе.
7 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что бюджетное подразделение Еврокомиссии заблокировало кредит для Украины в размере 1,5 млрд евро из пакета на 9 млрд евро из-за опасений по поводу ее финансовой надежности. 10 июля Corriere della Sera сообщила, что власти Германии более месяца блокируют принятие ЕС пакета помощи Украине на 9 млрд евро. Это, по данным издания, могло стать причиной ухода Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ.
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