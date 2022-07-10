Corriere della Sera узнала о блокировке ФРГ помощи Киеву в размере 9 млрд евро
Германия больше месяца блокирует принятие в Евросоюзе пакета помощи Украине в размере 9 млрд евро. Такая «тупиковая ситуация» могла стать причиной ухода Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ, сообщает газета Corriere della Sera.
Германия чинит «огромные препятствия» кредитованию Украины, отмечается в статье. Ранее страны Евросоюза решили выделить стране 9 млрд евро в качестве помощи. Речь идет о «фактически беспроцентных» кредитах на 25 лет. Еврокомиссия будет выпускать долговые обязательства под гарантии стран ЕС.
«Германия, самый крупный и солидный из гарантов этой формы еврооблигаций, выступает против», — пишет газета.
Министр финансов Кристиан Линднер не согласен с идеей Брюсселя поддерживать Украину за счет общеевропейского долга, как во время пандемии коронавируса. В Германии одобрили пока только первый транш помощи в размере 1 млрд евро, средства Киев должен получить в июле. Однако там говорят о необходимости направлять стране $5 млрд ежемесячно. Существуют опасения, что Украина в сентябре не выполнит своих обязательств по погашению внешнего долга в размере 900 млн евро, отмечает газета.
Bloomberg на этой неделе сообщал, что бюджетные органы Еврокомиссии отказываются предоставлять Украине кредит в размере 1,5 млрд евро по линии Европейского инвестиционного банка, поскольку в ЕК опасаются, что Киев не сможет вернуть деньги.
Corriere della Sera пишет о «нервозности» президента Украины Владимира Зеленского, которая также может быть связана с подозрением о планах Берлина нарушить антироссийские санкции с целью восстановить поставки российского газа по газопроводу «Северный поток».
7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину в ФРГ. Министр отметил, что Германии нужны мощности «Северного потока», чтобы заполнить хранилища газа. Также, по его словам, такой шаг позволит исключить для России предлог сокращения поставок газа по «Северному потоку». После заявления Хабека Канада приняла решение вернуть турбину России.