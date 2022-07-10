Corriere della Sera узнала о блокировке ФРГ помощи Киеву в размере 9 млрд евро

Министр финансов Кристиан Линднер не согласен с идеей Брюсселя поддерживать Украину за счет общеевропейского долга, как во время пандемии коронавируса. В Германии одобрили пока только первый транш помощи в размере 1 млрд евро, средства Киев должен получить в июле. Однако там говорят о необходимости направлять стране $5 млрд ежемесячно. Существуют опасения, что Украина в сентябре не выполнит своих обязательств по погашению внешнего долга в размере 900 млн евро, отмечает газета.