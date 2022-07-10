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Corriere della Sera узнала о блокировке ФРГ помощи Киеву в размере 9 млрд евро

Ведомости

Германия больше месяца блокирует принятие в Евросоюзе пакета помощи Украине в размере 9 млрд евро. Такая «тупиковая ситуация» могла стать причиной ухода Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ, сообщает газета Corriere della Sera.

Германия чинит «огромные препятствия» кредитованию Украины, отмечается в статье. Ранее страны Евросоюза решили выделить стране 9 млрд евро в качестве помощи. Речь идет о «фактически беспроцентных» кредитах на 25 лет. Еврокомиссия будет выпускать долговые обязательства под гарантии стран ЕС. 

«Германия, самый крупный и солидный из гарантов этой формы еврооблигаций, выступает против», — пишет газета.

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Министр финансов Кристиан Линднер не согласен с идеей Брюсселя поддерживать Украину за счет общеевропейского долга, как во время пандемии коронавируса. В Германии одобрили пока только первый транш помощи в размере 1 млрд евро, средства Киев должен получить в июле. Однако там говорят о необходимости направлять стране $5 млрд ежемесячно. Существуют опасения, что Украина в сентябре не выполнит своих обязательств по погашению внешнего долга в размере 900 млн евро, отмечает газета.

Bloomberg на этой неделе сообщал, что бюджетные органы Еврокомиссии отказываются предоставлять Украине кредит в размере 1,5 млрд евро по линии Европейского инвестиционного банка, поскольку в ЕК опасаются, что Киев не сможет вернуть деньги.

Corriere della Sera пишет о «нервозности» президента Украины Владимира Зеленского, которая также может быть связана с подозрением о планах Берлина нарушить антироссийские санкции с целью восстановить поставки российского газа по газопроводу «Северный поток».

В середине июня «Газпром» сообщил, что немецкая Siemens не вернула после ремонта турбины для «Северного потока». В Siemens пояснили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели, однако вернуть турбины нельзя из-за санкций Канады в отношении России.

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину в ФРГ. Министр отметил, что Германии нужны мощности «Северного потока», чтобы заполнить хранилища газа. Также, по его словам, такой шаг позволит исключить для России предлог сокращения поставок газа по «Северному потоку». После заявления Хабека Канада приняла решение вернуть турбину России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных