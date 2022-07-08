Bloomberg сообщил о блокировке Еврокомиссией кредита Украине в $1,5 млрд

ЕК выступает гарантом для кредитов за пределами Евросоюза. Обычно обеспечение по ним составляет 9% от общего объема финансирования. Однако в случае с кредитом для Украины ЕК настаивает, чтобы обеспечение составляло 70% от общей суммы. По словам официальных представителей ЕК, комиссия выдвигает требование на случай, если страна не сможет вернуть средства. Такие же условия были озвучены к предыдущему кредиту Украине в 1 млрд евро.