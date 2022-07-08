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Bloomberg сообщил о блокировке Еврокомиссией кредита Украине в $1,5 млрд

Ведомости

Бюджетные органы Еврокомиссии (ЕК) отказываются предоставлять Украине кредит в размере 1,5 млрд евро по линии Европейского инвестиционного банка. В ЕК опасаются, что Киев не сможет вернуть деньги, пишет Bloomberg.

По данным агентства, Украина настаивает на предоставление ей финансовой помощи, чтобы удержать экономику на плаву на фоне спецоперации России. Европейский инвестиционный банк предложил Киеву кредит. 

ЕК выступает гарантом для кредитов за пределами Евросоюза. Обычно обеспечение по ним составляет 9% от общего объема финансирования. Однако в случае с кредитом для Украины ЕК настаивает, чтобы обеспечение составляло 70% от общей суммы. По словам официальных представителей ЕК, комиссия выдвигает требование на случай, если страна не сможет вернуть средства. Такие же условия были озвучены к предыдущему кредиту Украине в 1 млрд евро.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз должен быть уверен, что сможет покрыть убытки в случае дефолта на Украине. Он добавил, что ЕК ищет альтернативные решения, чтобы разделить часть дополнительных рисков с Европейским инвестиционным банком или странами-членами ЕС. 

В конце июня после саммита ЕС премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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