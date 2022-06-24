Страны ЕС решили выделить Украине помощь в размере 9 млрд евро
Страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита организации.
«Мы утвердили €9 млрд помощи Украине», — сказал он, подчеркнув, что Украина нуждается в этих средствах (цитата по ТАСС). По словам Моравецкого, у Украины нет средств, чтобы платить медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам.
Издание Der Spiegel ранее сообщало, что страны «Большой семерки» (G7) намерены предоставить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки. Планируется предоставить эти средства в виде займов и грантов — таким образом, Киеву не придется все возвращать. Источник издания уточнил, что эта сумма рассчитана из финансовых потребностей Украины до конца года.
Около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами. Международный валютный фонд, проведя свои расчеты, приходит к аналогичным масштабам требуемой материальной помощи.
В конце апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предлагающий конфисковать связанные с Россией активы и направить их на оказание помощи Украине и украинским беженцам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила тогда, что регулятор готовит меры по правовой защите замороженных резервов на случай любого развития ситуации.