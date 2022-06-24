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Страны ЕС решили выделить Украине помощь в размере 9 млрд евро

Ведомости

Страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита организации.

«Мы утвердили €9 млрд помощи Украине», — сказал он, подчеркнув, что Украина нуждается в этих средствах (цитата по ТАСС). По словам Моравецкого, у Украины нет средств, чтобы платить медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам.

Издание Der Spiegel ранее сообщало, что страны «Большой семерки» (G7) намерены предоставить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки. Планируется предоставить эти средства в виде займов и грантов — таким образом, Киеву не придется все возвращать. Источник издания уточнил, что эта сумма рассчитана из финансовых потребностей Украины до конца года.

Около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами. Международный валютный фонд, проведя свои расчеты, приходит к аналогичным масштабам требуемой материальной помощи.

В конце апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предлагающий конфисковать связанные с Россией активы и направить их на оказание помощи Украине и украинским беженцам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила тогда, что регулятор готовит меры по правовой защите замороженных резервов на случай любого развития ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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