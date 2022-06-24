Страны ЕС решили выделить Украине помощь в размере 9 млрд евро

Издание Der Spiegel ранее сообщало, что страны «Большой семерки» (G7) намерены предоставить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки. Планируется предоставить эти средства в виде займов и грантов — таким образом, Киеву не придется все возвращать. Источник издания уточнил, что эта сумма рассчитана из финансовых потребностей Украины до конца года.