Йеллен: законодательство США не позволяет передать российское имущество Украине

Такая возможность обсуждалась в Евросоюзе, США и Ирландии. 28 апреля стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект, согласно которому предлагается конфисковать связанные с Россией активы и продавать их для оказания помощи Украине, в том числе военной, а также экономической и гуманитарной.