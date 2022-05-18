Йеллен: законодательство США не позволяет передать российское имущество Украине
Законы США не позволят передать арестованное российское имущество Украине, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу министерства финансов страны Дженнет Йеллен.
Заявление было сделано на министерской встрече G7. «Это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», – цитирует издание Йеллен.
1 апреля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в эфире телеканала LN24 заявил, что конфискованное имущество россиян, попавших в европейские санкционные списки, может быть использовано для восстановления инфраструктуры Украины. Основанием для такого решения может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег.
Такая возможность обсуждалась в Евросоюзе, США и Ирландии. 28 апреля стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект, согласно которому предлагается конфисковать связанные с Россией активы и продавать их для оказания помощи Украине, в том числе военной, а также экономической и гуманитарной.
Правительство Украины 11 мая приняло документ, который утверждает передачу российского имущества на территории страны в собственность государства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подлобные планы западных стран воровством, подчеркнув, что в случае конфискации активов для передачи Украине Москва будет вынуждена принять ответные меры.