Песков пригрозил ответом в случае передачи замороженных активов России Украине

До этого, 13 мая, ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза сообщил, что Брюссель работает над тем, чтобы использовать замороженные активы России для оказания помощи Украине, — этот вопрос начал обсуждаться еще в начале апреля. До этого, 9 мая, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель открыто предложил обсудить вопрос изъятия российских валютных активов, чтобы направить их Киеву. В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предложение Борреля воровством.