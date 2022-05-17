Песков пригрозил ответом в случае передачи замороженных активов России Украине
Возможная передача Украине замороженных в связи с санкциями российских активов была бы прямым воровством, подобные шаги потребуют ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Подобное решение было бы незаконным, вопиющим, конечно, требующим соответствующего ответа. Это будет продумано, но, безусловно, это потребует ответа. Это будет фактически прямое воровство», — сказал Песков (цитата по «Интерфакс»). Так представитель Кремля отреагировал на сегодняшнее заявление министра финансов Германии Кристиана Линднера об обсуждении G7 и ЕС возможности использования замороженных активов Банка России для финансирования восстановления Украины.
До этого, 13 мая, ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза сообщил, что Брюссель работает над тем, чтобы использовать замороженные активы России для оказания помощи Украине, — этот вопрос начал обсуждаться еще в начале апреля. До этого, 9 мая, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель открыто предложил обсудить вопрос изъятия российских валютных активов, чтобы направить их Киеву. В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предложение Борреля воровством.
Еще раньше, в конце апреля, палата представителей конгресса США одобрила законопроект, в котором предлагается конфисковывать связанные с Россией активы и продавать их для оказания военной и гуманитарной помощи Украине, а также поддержки беженцев, покинувших украинскую территорию. Под конфискацию должны подпасть активы стоимостью от $2 млн, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. На следующий день президент США Джо Байден анонсировал создание упрощенной административной процедуры для конфискации имущества российских бизнесменов под санкциями.
На фоне военной спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции в отношении России, в том числе оказались заморожены золотовалютные резервы ЦБ на общую сумму около $300 млрд.