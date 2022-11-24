Европарламент одобрил финансовую помощь Украине на 18 млрд евро
Европарламент одобрил пакет финансовой помощи для Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 г., сообщила глава Европарламента Роберта Метсола в Twitter.
«В рекордно короткие сроки Европарламент только что одобрил 18 млрд евро для Украины», — сказано в сообщении.
ЕС намерен выделить большую часть обещанной финансовой помощи Украине в 2023 г. в размере 18 млрд евро в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.
Ранее первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам 8 ноября сообщил, что ЕС не сможет выделить Украине 3 из 9 млрд евро, обещанных до конца 2022 г. Вместе с тем он предложил подумать над тем, чтобы в ускоренном порядке выделить Украине половину следующего транша из 18 млрд евро макрофинансовой помощи, предусмотренных на 2023 г.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт, а также получить с этого выгоду.
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