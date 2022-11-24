Европарламент одобрил финансовую помощь Украине на 18 млрд евро

Ранее первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам 8 ноября сообщил, что ЕС не сможет выделить Украине 3 из 9 млрд евро, обещанных до конца 2022 г. Вместе с тем он предложил подумать над тем, чтобы в ускоренном порядке выделить Украине половину следующего транша из 18 млрд евро макрофинансовой помощи, предусмотренных на 2023 г.