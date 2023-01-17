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ЕС отправил Украине первый транш на 3 млрд евро в рамках кредитной помощи

Ведомости

Евросоюз перевел Украине первый транш на 3 млрд евро в рамках подписанного накануне меморандума о предоставлении Киеву 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС.

«Евросоюз направил во вторник первый транш помощи в 3 евро млрд из программы макрофинансовой помощи объемом 18 млрд», — говорится в сообщении.

16 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и ЕС подписали меморандум о выделении Киеву 18 млрд евро макрофинансовой помощи. В Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш будет переведен Украине уже 17 января.

В декабре 2022 г. Еврокомиссия сообщила, что направила Украине 500 млн евро в рамках обещанного ранее пакета макрофинансовой помощи. Это был последний транш в году из общего плана, утвержденного 18 мая на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС.

О планах ЕС предоставить Киеву 18 млрд евро макрофинансовой помощи стало известно в ноябре 2022 г. Европарламент одобрил это решение в рекордно короткие сроки, уточнила глава Европарламента Роберта Метсола.

Однако в начале декабря выделение 18 млрд евро Украине заблокировала Венгрия, не поддержав необходимые для этого поправки в финансовое законодательство ЕС. В результате ЕС и Венгрия 12 декабря заключили сделку, которая урегулировала их противоречия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных