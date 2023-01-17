ЕС отправил Украине первый транш на 3 млрд евро в рамках кредитной помощи
Евросоюз перевел Украине первый транш на 3 млрд евро в рамках подписанного накануне меморандума о предоставлении Киеву 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС.
«Евросоюз направил во вторник первый транш помощи в 3 евро млрд из программы макрофинансовой помощи объемом 18 млрд», — говорится в сообщении.
16 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и ЕС подписали меморандум о выделении Киеву 18 млрд евро макрофинансовой помощи. В Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш будет переведен Украине уже 17 января.
В декабре 2022 г. Еврокомиссия сообщила, что направила Украине 500 млн евро в рамках обещанного ранее пакета макрофинансовой помощи. Это был последний транш в году из общего плана, утвержденного 18 мая на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС.
О планах ЕС предоставить Киеву 18 млрд евро макрофинансовой помощи стало известно в ноябре 2022 г. Европарламент одобрил это решение в рекордно короткие сроки, уточнила глава Европарламента Роберта Метсола.
Однако в начале декабря выделение 18 млрд евро Украине заблокировала Венгрия, не поддержав необходимые для этого поправки в финансовое законодательство ЕС. В результате ЕС и Венгрия 12 декабря заключили сделку, которая урегулировала их противоречия.