ЕС отправил Украине первый транш на 3 млрд евро в рамках кредитной помощи

В декабре 2022 г. Еврокомиссия сообщила, что направила Украине 500 млн евро в рамках обещанного ранее пакета макрофинансовой помощи. Это был последний транш в году из общего плана, утвержденного 18 мая на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС.