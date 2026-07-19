NYT: новые санкции против России могут ослабить роль доллара в мире
Американский законопроект об ужесточении санкций против России усилил опасения властей страны по поводу роли доллара в мировой экономике, сообщила газета The New York Times.
«Администрация опасается, что активное применение санкций может подорвать господство доллара США», – отметило издание.
По данным NYT, рестрикции, указанные в документе, ставят Белый дом перед сложным выбором. Администрация президента США Дональда Трампа, как пишет газета, начала фиксировать рост обеспокоенности тем, что мир может отказаться от доллара. Альтернативными вариантами расчетов издание посчитало юань и криптовалюты.
17 июля портал Axios сообщил, что инициатива о принятии обновленного пакета санкций против России получила поддержку более 60 членов сената США. Авторы материала писали, что за документ готовы проголосовать 61 сенатор, в том числе 39 республиканцев и 22 демократа. Этого достаточно для его одобрения в сенате. При этом законопроекту еще предстоит пройти рассмотрение в палате представителей.
16 июля аналитики инвестбанка «Синара» назвали принятие законопроекта маловероятным. По их оценке, даже в случае его одобрения последствия для российского бизнеса не будут сильными. Эксперты отметили, что документ не вводит санкции автоматически, а лишь предоставляет президенту США соответствующие полномочия, которые вряд ли будут применены в отношении крупнейших торговых партнеров Вашингтона.