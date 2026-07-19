NYT: новые санкции против России могут ослабить роль доллара в мире

17 июля портал Axios сообщил, что инициатива о принятии обновленного пакета санкций против России получила поддержку более 60 членов сената США. Авторы материала писали, что за документ готовы проголосовать 61 сенатор, в том числе 39 республиканцев и 22 демократа. Этого достаточно для его одобрения в сенате. При этом законопроекту еще предстоит пройти рассмотрение в палате представителей.