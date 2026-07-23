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Reuters: послы ЕС согласовали санкции против Мосбиржи

Они включают заморозку активов и запрет на проведение транзакций
Ведомости

Евросоюз (ЕС) согласовал 21-й пакет санкций против России. Он включает ограничения для банковского сектора, пишет Reuters со ссылкой на четырех европейских дипломатов. В этом пакете ограничения должны ввести против Московской биржи.

По данным агентства, также найден компромисс с Грецией по смягчению правил для российского сжиженного природного газа (СПГ). В пакет вошло годичное освобождение для компаний ЕС, позволяющее поставлять российский СПГ в третьи страны с возможностью автоматического продления. Решение требовало единогласного одобрения всех стран-членов.‍

Один из евродипломатов заявил, что государства - члены ЕС «проявили солидарность с Грецией, и ожидается, что в будущем Греция поступит так же с другими странами». Согласно заявлению Афин, предстоящий запрет на услуги по транспортировке российского СПГ в третьи страны просто перераспределит долю рынка за пределами Европы и не повлияет на доходы России. Греция занимает лидирующие позиции на европейском рынке транспортировки СПГ и входит в число крупнейших мировых игроков, конкурируя с Японией, Китаем и США.‍

Что вошло в 21-й пакет санкций Евросоюза против России

Политика / Международные отношения

21-й пакет санкций замораживает потолок цен на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель на год. Ограничения также затронут 94 российских финансовых учреждения, включая банки и Московскую биржу. Они попадут под полный спектр санкций – заморозку активов, запрет на поездки и транзакции. Впервые меры направлены против судов, «помогающих теневому флоту России», а также запрещают транзакции с большим количеством криптовалютных платформ и компаний, торгующих нефтью.

20 июля Financial Times (FT) писала, что против нового пакета санкций выступили шесть стран ЕС - Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. Государства требовали исключить отдельные меры или полностью блокировали их принятие. Греция добивалась сохранения возможности перевозить российский СПГ в третьи страны, а Австрия настаивала на разблокировке около 2 млрд евро российских активов для компенсации штрафа, наложенного Москвой на Raiffeisen Bank.

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