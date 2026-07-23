Reuters: послы ЕС согласовали санкции против Мосбиржи

Один из евродипломатов заявил, что государства - члены ЕС «проявили солидарность с Грецией, и ожидается, что в будущем Греция поступит так же с другими странами». Согласно заявлению Афин, предстоящий запрет на услуги по транспортировке российского СПГ в третьи страны просто перераспределит долю рынка за пределами Европы и не повлияет на доходы России. Греция занимает лидирующие позиции на европейском рынке транспортировки СПГ и входит в число крупнейших мировых игроков, конкурируя с Японией, Китаем и США.‍