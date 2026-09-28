Почему швейцарцы не пошли на «строгий нейтралитет» и пересмотр санкцийЖители высказались за прежний уровень связей с НАТО и сохранение поля для маневра
В Швейцарии 27 сентября прошел референдум по вопросу о том, стоит ли закрепить более строгое определение нейтрального курса внешней политики страны, которая придерживается его с XIX в. Согласно итогам референдума, опубликованным на сайте федерального статистического управления Швейцарии, «за» проголосовало 31,35% принявших участие в голосовании, а «против» – 68,65%. Таким образом, инициатива входящей в правительство правой Швейцарской народной партии была отклонена.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко 14 сентября говорил, что, по оценке Москвы, «от швейцарского нейтралитета, как мы его знаем, мало что осталось». Он добавил, что действия властей Швейцарии превращают ее в «фактически ассоциированного члена» НАТО.
В случае положительного решения на референдуме могли претерпеть изменения, в частности, швейцарская санкционная политика и взаимодействие Берна с НАТО. При таком раскладе правительство смогло бы вводить санкции лишь после решений Совета Безопасности ООН, где Россия обладает правом вето. А уже введенные ограничения против Москвы тогда были бы Швейцарией отменены, пусть и не сразу, писало издание Politico 25 сентября. Кроме того, в случае успеха референдума был бы введен запрет на сотрудничество Берна с военными блоками, включая НАТО, за исключением сценариев прямого нападения какой-либо страны на Швейцарию.
Согласно решению Венского конгресса, закончившего наполеоновские войны, Швейцария была провозглашена нейтральной в 1815 г. В конституции этот пункт закрепили в 1848 г. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но взаимодействует с ними. Берн сотрудничает с НАТО с 1996 г., в том числе принимая участие в программе «Партнерство ради мира». Помимо этого Берн закупает боеприпасы через агентство альянса по поддержке и закупкам и участвует в авиационных учениях НАТО.
Далее в ноябре 2026 г. швейцарцев ждет очередной референдум – по вопросу о разрешении экспорта вооружений в 25 западных стран (помимо 19 европейских государств речь идет об Аргентине, Австралии, Канаде, Японии, Новой Зеландии и США).
После начала украинского конфликта Берн неоднократно отказывал европейским странам в реэкспорте своих вооружений или оружия с швейцарскими комплектующими и боеприпасами на Украину. Например, в 2022 г. Германия дважды просила Швейцарию разрешить реэкспорт туда 12 400 снарядов ее производства для немецкой ЗСУ Gepard, но получила отказ, из-за чего концерну Rheinmetall пришлось самостоятельно осваивать их производство. Также были отклонены запрос Испании на реэкспорт ракет Aspide и инициатива Дании о поставках Киеву бронемашин Piranha III швейцарского производства. Кроме того, минобороны Швейцарии инициировало расследование против государственного производителя вооружений Ruag AG, который пытался продать 96 списанных танков Leopard 2 концерну Rheinmetall, в результате чего машины рисковали оказаться на Украине и принять участие в боевых действиях.
Швейцарское оружие все же при этом попало на Украину из Великобритании – Лондон использовал лазейку в законе, по которой реэкспорт отдельных составляющих вооружений не требует согласия Берна. Таким образом, в 2022 г. Украина, в том числе еще и до начала конфликта с Россией, получила от Лондона 4000 противотанковых комплексов NLAW, где использованы швейцарские боеголовки.
Состоявшийся референдум не был голосованием о сохранении или отказе от нейтралитета, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Георгий Кутырев. Предметом спора было то, каким образом нейтралитет должен быть закреплен в конституции Швейцарии и какой объем внешнеполитической свободы должен оставаться у Федерального совета (высший орган исполнительной власти).
Украинский конфликт, продолжает Кутырев, хорошо показал противоречивость нынешней модели Берна. Парламент страны пытался сделать законодательство о военном экспорте более гибким, а с июля 2026 г. экспортные послабления были распространены на государства ЕС. Инициатива правой партии была связана с дискуссией, возникшей после решения Берна присоединиться к санкциям ЕС против России. Возникли два конкурирующих понимания одной и той же исторической традиции: нейтралитет дистанцирования и нейтралитет неприсоединения. Но на референдуме сработал первый благодаря эффекту path dependence (зависимости от сложившейся траектории). Швейцарцы сохранили свой нейтралитет, но отказались превращать его в жесткую внешнеполитическую доктрину, которая заранее ограничивала бы действия государства в будущих кризисах, подчеркивает Кутырев.
Партнер BGP Litigation Сергей Гландин отмечает, что в международном праве под нейтралитетом имеется в виду не только воздержание от вступления в вооруженные конфликты и участие в военных блоках, но и равное отношение к воюющим третьим странам. В случае конфликта России и Украины этого де-факто не наблюдается – Швейцария присоединяется к санкциям ЕС, который поддерживает исключительно Украину, поэтому прослеживается косвенное нарушение нейтралитета. Этот пробел, говорит Гландин, инициаторы референдума и хотели исправить.
Политика Швейцарии по отказу от своего нейтралитета наблюдается уже пару десятилетий, считает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Ранее, например, под давлением американской стороны швейцарцы согласились на раскрытие банковской тайны в ряде случаев. Кроме того, до швейцарцев доносят, что им экономически выгоднее поддерживать ЕС и избегать сценариев, при которых можно попасть под вторичные санкции тех же США. Референдум прошел в условиях давления на общественное мнение со стороны транснациональных СМИ, которые продвигали повестку отказа от строгого нейтралитета, считает Камкин.