Почему швейцарцы не пошли на «строгий нейтралитет» и пересмотр санкций

После начала украинского конфликта Берн неоднократно отказывал европейским странам в реэкспорте своих вооружений или оружия с швейцарскими комплектующими и боеприпасами на Украину. Например, в 2022 г. Германия дважды просила Швейцарию разрешить реэкспорт туда 12 400 снарядов ее производства для немецкой ЗСУ Gepard, но получила отказ, из-за чего концерну Rheinmetall пришлось самостоятельно осваивать их производство. Также были отклонены запрос Испании на реэкспорт ракет Aspide и инициатива Дании о поставках Киеву бронемашин Piranha III швейцарского производства. Кроме того, минобороны Швейцарии инициировало расследование против государственного производителя вооружений Ruag AG, который пытался продать 96 списанных танков Leopard 2 концерну Rheinmetall, в результате чего машины рисковали оказаться на Украине и принять участие в боевых действиях.