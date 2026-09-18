Швейцария ввела новые санкции против Белоруссии

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В Брюсселе назвали его крупнейшим за последние два года и подчеркнули, что меры направлены на усиление давления на экономику РФ. Среди основных ограничений ЕС: санкции против 46 танкеров (общее число таких судов достигло 632), запрет на транзакции с 20 российскими банками, ужесточение требований к отслеживаемости алмазов для подтверждения, что они не были добыты, обработаны или произведены в РФ, и др.