Швейцария ввела новые санкции против Белоруссии
Федеральный совет Швейцарии ввел дополнительные санкции против Белоруссии, говорится в пресс-релизе ведомства. Решение вступит в силу 19 сентября.
«Федеральный совет 18 сентября принял решение о введении дополнительных санкций против Белоруссии. 22 мая федеральное министерство экономики, образования и исследований от имени Швейцарии ввело санкции в пределах своей компетенции в отношении двух организаций. С 19 сентября федеральный совет принимает оставшиеся меры, введенные ЕС 23 апреля», – говорится в сообщении.
Меры расширяют уже действующий запрет на экспорт белорусских товаров, которые, по мнению федерального совета Швейцарии, могут способствовать военно-технологическому развитию страны. Также расширяются ограничения на экспорт товаров, предназначенных для промышленного развития Белоруссии. В финансовой сфере расширяется запрет на операции с криптовалютами и валютами центральных банков, в том числе с белорусским рублем. Кроме того, запрещается предоставлять услуги безопасности Белоруссии, ее госорганам и госкорпорациям.
Как отметили в пресс-службе, Белоруссия попадает под санкции из-за союза с Россией.
23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В Брюсселе назвали его крупнейшим за последние два года и подчеркнули, что меры направлены на усиление давления на экономику РФ. Среди основных ограничений ЕС: санкции против 46 танкеров (общее число таких судов достигло 632), запрет на транзакции с 20 российскими банками, ужесточение требований к отслеживаемости алмазов для подтверждения, что они не были добыты, обработаны или произведены в РФ, и др.
23 июля был утвержден 21-й пакет антироссийских санкций ЕС. В список попали 170 организаций и 48 физических лиц. Также ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям.