Орбан сравнил стратегию Каллас с планами Гитлера и Наполеона
Брюссель надеется на победу в конфликте с Россией, но стратегия главы евродипломатии Каи Каллас провальная, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе предвыборной кампании в Бекешчабе. Его слова цитирует издание Origo.
«Я просто скажу, что Наполеон и Гитлер пытались это сделать. Они не смогли, а потом Кая Каллас... Это провальная стратегия с ужасными жертвами», – подчеркнул Орбан.
По его словам, Европа спонсирует Украину, но при этом сама не имеет денег. Западные страны берут кредиты в международных банках и передают их Киеву. Премьер усомнился в том, что эти деньги будут возвращены.
19 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Каллас подготовить список требований к России по урегулированию конфликта на Украине, указал, что «ее полномочия не являются веком золотой дипломатии для европейского континента».
10 февраля Каллас предложила создать список требований к России по урегулированию конфликта. 19 февраля украинское издание «Страна» писало, что она распространила среди членов Евросоюза соответствующий документ. Ее условия включают сокращение численности войск России, их вывод из соседних стран, выплату репараций и необходимость «демократизации» общества.