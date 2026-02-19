Песков: Каллас является показателем не лучшего века евродипломатии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас является свидетельством не лучшего века евродипломатии. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.
«Думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента», – сказал он, комментируя «список требований» к РФ, составленный Каллас.
10 февраля Каллас предложила создать список требований к России по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнула, что все стороны мирного урегулирования, в том числе и американцы, должны понимать, что для принятия окончательных решений необходимо согласие европейцев.
Украинское издание «Страна» сообщило 19 февраля, что Каллас распространила среди членов ЕС документ с требованиями к России по Украине. Условия включают сокращение численности российских войск, их вывод из соседних стран, выплаты репараций и необходимость «демократизации» общества.
12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идея Каллас для урегулирования украинского конфликта, наоборот, является попыткой не допустить его прекращения.