Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Каллас является показателем не лучшего века евродипломатии

Ведомости

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас является свидетельством не лучшего века евродипломатии. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.

«Думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента», – сказал он, комментируя «список требований» к РФ, составленный Каллас.

10 февраля Каллас предложила создать список требований к России по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнула, что все стороны мирного урегулирования, в том числе и американцы, должны понимать, что для принятия окончательных решений необходимо согласие европейцев.

Украинское издание «Страна» сообщило 19 февраля, что Каллас распространила среди членов ЕС документ с требованиями к России по Украине. Условия включают сокращение численности российских войск, их вывод из соседних стран, выплаты репараций и необходимость «демократизации» общества.

12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идея Каллас для урегулирования украинского конфликта, наоборот, является попыткой не допустить его прекращения.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь