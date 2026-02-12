Захарова ответила на предложение Каллас предъявить России условия по Украине
Идея главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас создать список требований для урегулирования украинского конфликта, наоборот, является попыткой не допустить его прекращения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае», – сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).
«Все это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», – заключила Захарова.
По ее мнению, именно Брюссель не дает Киеву принять компромиссные решения, которые могли бы привести к миру. Вместо этого ЕС обещает предоставить помощь, чтобы ВСУ могли продолжать участие в конфликте.
10 февраля Каллас предложила создать список требований к России по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнула, что все стороны мирного урегулирования, в том числе и американцы, должны понимать, что для принятия окончательных решений необходимо согласие европейцев. Она упомянула также, что в список требований ЕС могут войти пункты о возвращении всех украинских детей на родину и ограничениях для российских вооруженных сил. «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – в тот же день прокомментировала Захарова слова Каллас в своем Telegram-канале.