Захарова ответила на предложение Каллас предъявить России условия по Украине

10 февраля Каллас предложила создать список требований к России по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнула, что все стороны мирного урегулирования, в том числе и американцы, должны понимать, что для принятия окончательных решений необходимо согласие европейцев. Она упомянула также, что в список требований ЕС могут войти пункты о возвращении всех украинских детей на родину и ограничениях для российских вооруженных сил. «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – в тот же день прокомментировала Захарова слова Каллас в своем Telegram-канале.