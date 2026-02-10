Захарова ответила на предложение Каллас создать список требований к России

Захарова ответила на предложение Каллас создать список требований к РоссииГлава евродипломатии считает, что европейские страны должны играть ключевую роль в урегулировании на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на предложение главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас создать список требований к России для урегулирования украинского конфликта. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!», – написала дипломат.
Каллас 10 февраля заявила, что Евросоюз должен иметь список требований к России по урегулирования конфликта на Украине. «Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам <…>, а к русским», – цитировало ее агентство Reuters.
Кроме того, Каллас заявляла, что Европа намерена потребовать от России ряда уступок в рамках возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, европейские страны должны играть ключевую роль в процессе мирного урегулирования.