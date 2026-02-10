Захарова ответила на предложение Каллас создать список требований к России

Каллас 10 февраля заявила, что Евросоюз должен иметь список требований к России по урегулирования конфликта на Украине. «Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам <…>, а к русским», – цитировало ее агентство Reuters.