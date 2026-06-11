FT: в ЕС обсуждают возможность лишения Каллас полномочий главы дипслужбы

28 мая Каллас заявила, что в случае начала переговоров между Россией Евросоюз намерен добиваться ограничения численности российских вооруженных сил, а также вывода российских войск из Молдавии и Грузии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже назвал эти заявления «идиотскими». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя слова Каллас, заявила, что они напоминают строчку из песни: «тихо сам с собою я веду беседу».