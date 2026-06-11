FT: в ЕС обсуждают возможность лишения Каллас полномочий главы дипслужбы
В странах ЕС обсуждают масштабную реформу Европейской службы внешних действий (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
По данным издания, дискуссия связана с недовольством эффективностью работы дипломатической службы ЕС и ее координацией с национальными внешнеполитическими ведомствами.
«Очевидно, что [EEAS] не работает так, как должна в современном мире. Это дисфункционально», – заявил один из собеседников газеты.
Как отмечает FT, среди рассматриваемых вариантов – передача части функций службы государствам – членам ЕС. Речь идет о структуре с бюджетом около 1 млрд евро, которую сейчас курирует Каллас.
По информации источников, Франция предложила ограничить самостоятельность главы европейской дипломатии и сократить ее контроль над зарубежными представительствами ЕС. Собеседники FT подчеркнули, что в результате EEAS может быть фактически уничтожена.
Собеседники издания объясняют необходимость реформы пересечением полномочий между EEAS, национальными министерствами иностранных дел, а также внешнеполитическими подразделениями Еврокомиссии и Совета ЕС. Дополнительное недовольство вызывает то, что Каллас, по мнению ряда стран, нередко выступает с заявлениями, которые не были предварительно согласованы с членами союза.
28 мая Каллас заявила, что в случае начала переговоров между Россией Евросоюз намерен добиваться ограничения численности российских вооруженных сил, а также вывода российских войск из Молдавии и Грузии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже назвал эти заявления «идиотскими». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя слова Каллас, заявила, что они напоминают строчку из песни: «тихо сам с собою я веду беседу».