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FT: в ЕС обсуждают возможность лишения Каллас полномочий главы дипслужбы

Ведомости

В странах ЕС обсуждают масштабную реформу Европейской службы внешних действий (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

По данным издания, дискуссия связана с недовольством эффективностью работы дипломатической службы ЕС и ее координацией с национальными внешнеполитическими ведомствами.

«Очевидно, что [EEAS] не работает так, как должна в современном мире. Это дисфункционально», – заявил один из собеседников газеты.

Как отмечает FT, среди рассматриваемых вариантов – передача части функций службы государствам – членам ЕС. Речь идет о структуре с бюджетом около 1 млрд евро, которую сейчас курирует Каллас.

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Политика

По информации источников, Франция предложила ограничить самостоятельность главы европейской дипломатии и сократить ее контроль над зарубежными представительствами ЕС. Собеседники FT подчеркнули, что в результате EEAS может быть фактически уничтожена.

Собеседники издания объясняют необходимость реформы пересечением полномочий между EEAS, национальными министерствами иностранных дел, а также внешнеполитическими подразделениями Еврокомиссии и Совета ЕС. Дополнительное недовольство вызывает то, что Каллас, по мнению ряда стран, нередко выступает с заявлениями, которые не были предварительно согласованы с членами союза.

28 мая Каллас заявила, что в случае начала переговоров между Россией Евросоюз намерен добиваться ограничения численности российских вооруженных сил, а также вывода российских войск из Молдавии и Грузии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже назвал эти заявления «идиотскими». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя слова Каллас, заявила, что они напоминают строчку из песни: «тихо сам с собою я веду беседу».

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