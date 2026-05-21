Politico: в ЕК раскритиковали Каллас, сравнившую торговлю с КНР с раком
Сравнение главы европейской дипломатии Каи Каллас торговых отношений Европейского союза (ЕС) с Китаем с раком вызвали негативную реакцию внутри Еврокомиссии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с реакцией ЕК.
Поводом стали заявления Каллас о том, что Евросоюз якобы уже понимает «диагноз болезни» в отношениях с Пекином, однако пока не определился с «лечением». По данным издания, она описала два возможных сценария: продолжение поддержки промышленности через субсидии, которые дипломат сравнила с «морфином», либо применение более жестких мер – «химиотерапии», имея в виду инструменты контроля иностранных инвестиций и другие ограничения в отношении Китая. После этого, как пишет Politico, отношения между аппаратом Еврокомиссии и Каллас «ухудшились еще больше».
Собеседники издания утверждают, что сразу несколько государств ЕС выразили недовольство подобной риторикой. По информации Politico, жалобы поступили от представителей пяти стран ЕС, однако конкретные государства не называются. Один из европейских чиновников в комментарии изданию подчеркнул, что дипломаты не должны так выражаться.
