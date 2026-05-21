Politico: в ЕК раскритиковали Каллас, сравнившую торговлю с КНР с раком

Поводом стали заявления Каллас о том, что Евросоюз якобы уже понимает «диагноз болезни» в отношениях с Пекином, однако пока не определился с «лечением». По данным издания, она описала два возможных сценария: продолжение поддержки промышленности через субсидии, которые дипломат сравнила с «морфином», либо применение более жестких мер – «химиотерапии», имея в виду инструменты контроля иностранных инвестиций и другие ограничения в отношении Китая. После этого, как пишет Politico, отношения между аппаратом Еврокомиссии и Каллас «ухудшились еще больше».