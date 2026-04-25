Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ZAYM139,80%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,71-0,15%RGBITR780,06-0,06%
Главная / Политика /

Китай призвал ЕС исключить свои компании из 20-го пакета антироссийских санкций

Китай призывает исключить китайские компании и частных лиц из 20-го пакета санкций против России. Об этом сообщило министерство коммерции страны, передает «РИА Новости».

Там выразили недовольство и выступили против присутствия компаний и частных лиц из Китая в санкционном списке Евросоюза (ЕС). Объединение в рамках нового пакета санкций внесло в перечень шесть китайских предприятий.

22 апреля постоянные представители стран ЕС одобрили 20‑й пакет антироссийских санкций и кредит для Украины на 90 млрд евро.

В новый пакет ограничительных мер, представленный Еврокомиссией 6 февраля, входит полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, расширение санкционных списков на 43 танкера, запрет на покупку новых судов и техобслуживание танкеров-газовозов и ледоколов. СМИ писали, что запрет на перевозки в итоге был исключен. Кроме того, ораничения коснутся 20 региональных банков и криптоплатформы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь