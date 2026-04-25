Китай призвал ЕС исключить свои компании из 20-го пакета антироссийских санкций
Китай призывает исключить китайские компании и частных лиц из 20-го пакета санкций против России. Об этом сообщило министерство коммерции страны, передает «РИА Новости».
Там выразили недовольство и выступили против присутствия компаний и частных лиц из Китая в санкционном списке Евросоюза (ЕС). Объединение в рамках нового пакета санкций внесло в перечень шесть китайских предприятий.
22 апреля постоянные представители стран ЕС одобрили 20‑й пакет антироссийских санкций и кредит для Украины на 90 млрд евро.
В новый пакет ограничительных мер, представленный Еврокомиссией 6 февраля, входит полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, расширение санкционных списков на 43 танкера, запрет на покупку новых судов и техобслуживание танкеров-газовозов и ледоколов. СМИ писали, что запрет на перевозки в итоге был исключен. Кроме того, ораничения коснутся 20 региональных банков и криптоплатформы.