Китай призвал ЕС исключить свои компании из 20-го пакета антироссийских санкций

В новый пакет ограничительных мер, представленный Еврокомиссией 6 февраля, входит полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, расширение санкционных списков на 43 танкера, запрет на покупку новых судов и техобслуживание танкеров-газовозов и ледоколов. СМИ писали, что запрет на перевозки в итоге был исключен. Кроме того, ораничения коснутся 20 региональных банков и криптоплатформы.