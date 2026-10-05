Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MAGN21,34+2,01%CNY Бирж.12,705+1,66%IMOEX2 311,73+1,52%RTSI872,32+1,52%RGBI111,21+0,02%RGBITR764,11+0,12%
Главная / Политика /

Rapporteur: европейские социалисты могут уйти в оппозицию к фон дер Ляйен

Это может осложнить ей проведение инициатив через Европарламент
Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Европейские социалисты могут перейти в оппозицию по отношению к главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, если Европейская народная партия (ЕНП) не согласится на более тесное сотрудничество с центристскими силами. Об этом сообщил Rapporteur со ссылкой на представителей группы социалистов и демократов (S&D) в Европарламенте.

Социалисты требуют от лидера ЕНП Манфреда Вебера публично подтвердить приверженность сотрудничеству с центристскими партиями на основе общих приоритетов. В S&D недовольны тем, что ЕНП в ряде случаев голосует вместе с правыми и крайне правыми силами, в частности по вопросам миграции и дерегулирования.

Если договориться не удастся, социалисты готовы полностью отказаться от сотрудничества с ЕНП. Один из представителей S&D назвал такой сценарий историческим сдвигом, который может серьезно осложнить фон дер Ляйен проведение инициатив через Европарламент до 2029 г.

Как Урсула фон дер Ляйен связана с ЕНП

Фон дер Ляйен относится к политической семье Европейской народной партии: она представляет немецкий Христианско-демократический союз (ХДС), который входит в ЕНП. Именно ЕНП выдвигала ее своим кандидатом на пост председателя Еврокомиссии.

В группе также не исключают возможности поддержать или самостоятельно инициировать вотум недоверия главе Еврокомиссии и ее составу.

Неофициальные переговоры о будущем центристского большинства уже ведут представители ЕНП, S&D, либеральной Renew и «Зеленых». Ключевые решения ожидаются в январе 2027 г., когда в Европарламенте пройдет промежуточное перераспределение руководящих постов.

16 сентября фон дер Ляйен вызвала возмущение со стороны чиновников Европарламента, когда 15 сентября отказалась посетить выступление премьер-министра Канады Марка Карни перед депутатами в Страсбурге. Депутат Европарламента от Бельгии Кэтлин ван Бремпт сообщила, что Карни является одним из самых важных союзников Европы, поэтому она не понимает, почему председатель ЕК не присутствовала на его выступлении.

Читайте также:Politico: ЕК готовит меры для реагирования на внезапные притоки мигрантов
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь