Rapporteur: европейские социалисты могут уйти в оппозицию к фон дер Ляйен

Европейские социалисты могут перейти в оппозицию по отношению к главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, если Европейская народная партия (ЕНП) не согласится на более тесное сотрудничество с центристскими силами. Об этом сообщил Rapporteur со ссылкой на представителей группы социалистов и демократов (S&D) в Европарламенте.