Rapporteur: европейские социалисты могут уйти в оппозицию к фон дер Ляйен

Rapporteur: европейские социалисты могут уйти в оппозицию к фон дер ЛяйенЭто может осложнить ей проведение инициатив через Европарламент
Европейские социалисты могут перейти в оппозицию по отношению к главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, если Европейская народная партия (ЕНП) не согласится на более тесное сотрудничество с центристскими силами. Об этом сообщил Rapporteur со ссылкой на представителей группы социалистов и демократов (S&D) в Европарламенте.
Социалисты требуют от лидера ЕНП Манфреда Вебера публично подтвердить приверженность сотрудничеству с центристскими партиями на основе общих приоритетов. В S&D недовольны тем, что ЕНП в ряде случаев голосует вместе с правыми и крайне правыми силами, в частности по вопросам миграции и дерегулирования.
Если договориться не удастся, социалисты готовы полностью отказаться от сотрудничества с ЕНП. Один из представителей S&D назвал такой сценарий историческим сдвигом, который может серьезно осложнить фон дер Ляйен проведение инициатив через Европарламент до 2029 г.
Как Урсула фон дер Ляйен связана с ЕНП
В группе также не исключают возможности поддержать или самостоятельно инициировать вотум недоверия главе Еврокомиссии и ее составу.
Неофициальные переговоры о будущем центристского большинства уже ведут представители ЕНП, S&D, либеральной Renew и «Зеленых». Ключевые решения ожидаются в январе 2027 г., когда в Европарламенте пройдет промежуточное перераспределение руководящих постов.
16 сентября фон дер Ляйен вызвала возмущение со стороны чиновников Европарламента, когда 15 сентября отказалась посетить выступление премьер-министра Канады Марка Карни перед депутатами в Страсбурге. Депутат Европарламента от Бельгии Кэтлин ван Бремпт сообщила, что Карни является одним из самых важных союзников Европы, поэтому она не понимает, почему председатель ЕК не присутствовала на его выступлении.