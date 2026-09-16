Politico: визит премьера Канады Карни обернулся скандалом из-за фон дер Ляйен

Депутат Европарламента от Ирландии Барри Эндрюс заявил, что неявка фон дер Ляйен была неожиданной. По его словам, ей пришлось объяснить свое решение. Как пишет агентство, глава ЕК не смогла посетить выступление Карни из-за «предыдущих обязательств» в этот день, в том числе представления нового закона о безопасности детей в интернете.