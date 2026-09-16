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Главная / Политика /

Politico: визит премьера Канады Карни обернулся скандалом из-за фон дер Ляйен

Сергей Пахомов
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вызвала возмущение со стороны чиновников Европарламента, когда 15 сентября отказалась посетить выступление премьер-министра Канады Марка Карни перед депутатами в Страсбурге. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских парламентариев.

Депутат Европарламента от Бельгии Кэтлин ван Бремпт сообщила, что Карни является одним из самых важных союзников Европы, поэтому она не понимает, почему председатель ЕК не присутствовала на его выступлении.

«Это больше, чем просто плохие манеры. Это недопустимо», – подчеркнула она.

Депутат Европарламента от Ирландии Барри Эндрюс заявил, что неявка фон дер Ляйен была неожиданной. По его словам, ей пришлось объяснить свое решение. Как пишет агентство, глава ЕК не смогла посетить выступление Карни из-за «предыдущих обязательств» в этот день, в том числе представления нового закона о безопасности детей в интернете.

Это не первый раз, когда фон дер Ляйен попадает в скандал.  24 июня Berliner Zeitung писал, что главу ЕК проверят из-за тайного чата с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Расследование проведет омбудсмен Тереза Анжиньо. Она выяснит, не нарушила ли ЕК правила прозрачности, отказавшись предоставлять доступ к переписке нидерландской организации Follow the Money (FTM).

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