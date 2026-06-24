BZ: против фон дер Ляйен начали проверку из-за переписки с Зеленским
В Европе проверят председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен из-за тайного чата с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Об этом пишет Berliner Zeitung.
По данным газеты, в чате состояли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджи Мелони, премьер Великобритании Кир Стармер.
Расследование проведет омбудсмен Тереза Анжиньо. Она проверит, не нарушила ли ЕК правила прозрачности, отказавшись предоставлять доступ к переписке нидерландской организации Follow the Money (FTM). В ЕК ответили, что публикация сообщений из чата могла бы осложнить международные отношения ЕС с другими странами.
Издание Politico писало 17 июня, что Урсула фон дер Ляйен не планирует переизбираться на третий срок главы ЕК в 2029 г. При этом в Евросоюзе не ограничено число сроков для председателя Еврокомиссии.