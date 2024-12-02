Выручка «МГКЛ» выросла в 4,5 раза за 11 месяцев 2024 года
Выручка ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») за 11 месяцев этого года выросла в 4,5 раза до 7,4 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Число розничных клиентов МГКЛ увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и превысило 207 000 человек. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле вырос на 70%, до 1,5 млрд руб. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, снизилась за отчетный период с 21% до 8,9%.
«В целом за 11 месяцев мы показали исторический рекорд выручки с момента начала реализации новой стратегии развития группы в 2020 г.», – указал генеральный директор Алексей Лазутин.
Чистая прибыль МГКЛ по МФСО за первое полугодие 2024 г. выросла в 4,9 раза до 225 млн руб. Консолидированная выручка за указанный период составила 3,057 млрд руб., увеличившись в 4,8 раз год к году. Показатель EBITDA составил 594 млн руб., показав более чем двукратный рост. Стоимость активов составила 4,2 млрд руб., увеличившись на 62%.
Среди ключевых событий первого полугодия компания отметила выплату дивидендов за прошлый год в размере 38,7% от чистой прибыли по МСФО или 101,4 млн руб., по 0,08 руб. на каждую привилегированную и обыкновенную акцию и заключение в феврале стратегического соглашения о секьюритизации портфеля ломбардных займов и финансировании сделок M&A между МГКЛ и Промсвязьбанком.