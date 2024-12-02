Выручка «МГКЛ» выросла в 4,5 раза за 11 месяцев 2024 года

Число розничных клиентов МГКЛ увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и превысило 207 000 человек. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле вырос на 70%, до 1,5 млрд руб. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, снизилась за отчетный период с 21% до 8,9%.