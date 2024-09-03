Чистая прибыль «МГКЛ» выросла почти в пять раз по итогам первого полугодия
ПАО «МГКЛ» (работает под брендом «Мосгорломбард») объявила финансовые результаты по МФСО за первое полугодие 2024 г. Чистая прибыль компании выросла в 4,9 раза до 225 млн руб., следует из пресс-релиза компании.
Консолидированная выручка за период составила 3,057 млрд руб., увеличившись в 4,8 раз год к году. Показатель EBITDA составил 594 млн руб., показав более чем двукратный рост. Стоимость активов составила 4,2 млрд руб., увеличившись на 62%. Как отмечается, увеличение стоимости удалось достичь благодаря росту портфеля выданных займов в ломбардном направлении и объемов реализуемых товаров в ресейле.
«Среди драйверов дальнейшего роста – продолжение наращивания доли на рынке ресейла и освоение инвестиционного сегмента рынка драгоценных металлов, M&A сделки и продолжение органического развития. Все это позволит группе достичь поставленных целей – занять долю 40% в сегменте залоговых займов в Московском регионе, а также долю 3% российского рынка ресейла к 2027 г., объем которого к этому времени оценивается в 3 трлн руб.», – заявил генеральный директор Алексей Лазутин.
Среди ключевых событий первого полугодия компания отметила выплату дивидендов за 2023 г. в размере 38,7% от чистой прибыли по МСФО или 101,4 млн руб., по 0,08 руб. на каждую привилегированную и обыкновенную акцию. А также заключение в феврале стратегического соглашения о секьюритизации портфеля ломбардных займов и финансировании сделок M&A между «МГКЛ» и Промсвязьбанком.