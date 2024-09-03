Чистая прибыль «МГКЛ» выросла почти в пять раз по итогам первого полугодия

«Среди драйверов дальнейшего роста – продолжение наращивания доли на рынке ресейла и освоение инвестиционного сегмента рынка драгоценных металлов, M&A сделки и продолжение органического развития. Все это позволит группе достичь поставленных целей – занять долю 40% в сегменте залоговых займов в Московском регионе, а также долю 3% российского рынка ресейла к 2027 г., объем которого к этому времени оценивается в 3 трлн руб.», – заявил генеральный директор Алексей Лазутин.