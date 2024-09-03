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Чистая прибыль «МГКЛ» выросла почти в пять раз по итогам первого полугодия

Ведомости

ПАО «МГКЛ» (работает под брендом «Мосгорломбард») объявила финансовые результаты по МФСО за первое полугодие 2024 г. Чистая прибыль компании выросла в 4,9 раза до 225 млн руб., следует из пресс-релиза компании.

Консолидированная выручка за период составила 3,057 млрд руб., увеличившись в 4,8 раз год к году. Показатель EBITDA составил 594 млн руб., показав более чем двукратный рост. Стоимость активов составила 4,2 млрд руб., увеличившись на 62%. Как отмечается, увеличение стоимости удалось достичь благодаря росту портфеля выданных займов в ломбардном направлении и объемов реализуемых товаров в ресейле.

«Среди драйверов дальнейшего роста – продолжение наращивания доли на рынке ресейла и освоение инвестиционного сегмента рынка драгоценных металлов, M&A сделки и продолжение органического развития. Все это позволит группе достичь поставленных целей – занять долю 40% в сегменте залоговых займов в Московском регионе, а также долю 3% российского рынка ресейла к 2027 г., объем которого к этому времени оценивается в 3 трлн руб.», – заявил генеральный директор Алексей Лазутин.

Среди ключевых событий первого полугодия компания отметила выплату дивидендов за 2023 г. в размере 38,7% от чистой прибыли по МСФО или 101,4 млн руб., по 0,08 руб. на каждую привилегированную и обыкновенную акцию. А также заключение в феврале стратегического соглашения о секьюритизации портфеля ломбардных займов и финансировании сделок M&A между «МГКЛ» и Промсвязьбанком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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