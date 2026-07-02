Совет директоров МГКЛ согласовал байбэк на сумму 897 млн рублей
Совет директоров ПАО «МГКЛ» одобрил возможность выкупа на открытом рынке акций компании объемом 897 млн руб. В рамках процедуры возможен выкуп облигаций, сообщила компания.
По итогам программы число акций МГКЛ в свободном обращении может сократиться с 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.).
Генеральный директор компании Алексей Лазутин заявил, что «сокращение числа акций в обращении поддержит рост показателя денежного потока на акцию и усилит инвестиционную привлекательность компании».
Акции МГКЛ после сообщений о байбэке выросли более чем на 9%.
Выручка ПАО «МГКЛ» увеличилась в три раза в январе – мае 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г. Прогнозный показатель выручки за первые пять месяцев составляет 21,3 млрд руб. Группа также нарастила количество розничных клиентов на 5%. В январе – мае их число достигло 100 600 человек. В отчетном периоде продолжила снижаться доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней. Показатель составил 2% против 9% в первые пять месяцев 2025 г. и 15% еще годом ранее.
Выручка группы за январь – апрель 2026 г. увеличилась в 3,4 раза относительно такого же периода прошлого года. Число розничных клиентов компании за четыре месяца возросло на 40% и достигло 79 000 человек. Доля товаров, которые хранятся в портфеле более 90 дней, составила 1,7%.