МГКЛ увеличила чистую прибыль на 34% по МСФО в первом полугодии
Группа «МГКЛ» («Мосгорломбард») по итогам первого полугодия 2026 г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 34% год к году до 553 млн руб. Об этом сообщили в компании.
По данным МГКЛ, консолидированная выручка компании выросла в 2,7 раза до 27 млрд руб., EBITDA увеличилась на 63% и достигла 1,81 млрд руб. При этом на ломбарды и ресейл пришлось 95% показателя.
Чистая прибыль на 94% сформирована за счет ломбардного направления и ресейла. Базовая прибыль на акцию увеличилась на 37% до 0,46 руб.
Основным фактором роста выручки стала оптовая торговля, увеличившая объем более чем в три раза год к году. Выручка объединенного направления ломбардов и ресейла выросла в 1,7 раза. По словам генерального директора МГКЛ Алексея Лазутина, оптовое направление наращивает продажи, в том числе благодаря поставкам банковскому сектору, сохраняющему устойчивый спрос на золотые слитки.
Как сообщили «Ведомостям» в МГКЛ, по итогам семи месяцев 2026 г. компания получила выручку около 29,8 млрд руб. Она увеличилась в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 г. Количество розничных клиентов группы за этот период выросло на 11% до 143 400 человек. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 2,3% (в январе – июле 2025 г. этот показатель был на уровне 14%). По словам Лазутина, рост клиентов обусловлен тем, что компания расширяет товарную матрицу и линейку услуг в ресейле и ломбардном сегменте.
3 июля акционеры МГКЛ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Собрание акционеров приняло решение направить нераспределенную прибыль на усиление финансовой устойчивости и развитие бизнеса компании.