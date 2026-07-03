Акционеры МГКЛ решили не платить дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «МГКЛ» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом говорится на сайте группы.
Собрание акционеров приняло решение направить нераспределенную прибыль на усиление финансовой устойчивости и развитие бизнеса компании.
2 июля совет директоров ПАО «МГКЛ» одобрил возможность выкупа на открытом рынке акций компании объемом 897 млн руб. По итогам программы число акций группы в свободном обращении может сократиться с 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.).
Выручка группы в 2025 г. увеличилась в 3,7 раза в годовом выражении и достигла 32 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 84% и составила 724 млн руб. EBITDA возросла на 94% до 2,3 млрд руб., около 90% этого результата обеспечили ломбардное направление и ресейл.
По итогам января – июня выручка ресейлера ПАО «МГКЛ» увеличилась в 2,6 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 г. Прогнозный показатель выручки за этот период может составить 26,4 млрд руб.