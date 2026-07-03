За полгода выручка МГКЛ увеличилась в 2,6 раза
По итогам января – июня выручка ресейлера ПАО «МГКЛ» увеличилась в 2,6 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 г. Об этом говорится в предварительных операционных результатах за первое полугодие 2026 г., которые есть у «Ведомостей».
Прогнозный показатель выручки за этот период может составить 26,4 млрд руб. Количество розничных клиентов МГКЛ выросло на 28% до 132 700 человек. Доля товаров, которые хранятся в портфеле больше 90 дней, продолжает снижаться. За полгода она составила 2,3%, а в прошлом году – 14%.
По словам гендиректора МГКЛ Алексея Лазутина, предварительная выручка уже превысила годовой показатель, заложенный в бизнес-плане на 2026 г.
«При этом текущий результат – лишь часть реализуемого потенциала: у нас есть значительный запас для дальнейшего расширения, и мы понимаем, за счет каких драйверов будем расти», – добавил глава группы.
Ранее стало известно, что совет директоров ПАО «МГКЛ» одобрил возможность выкупа на открытом рынке акций компании объемом 897 млн руб. По итогам программы число акций группы в свободном обращении может сократиться с 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.).
Выручка группы в 2025 г. увеличилась в 3,7 раза в годовом выражении и достигла 32 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 84% и составила 724 млн руб. EBITDA возросла на 94% до 2,3 млрд руб., около 90% этого результата обеспечили ломбардное направление и ресейл.