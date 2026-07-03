За полгода выручка МГКЛ увеличилась в 2,6 раза

Прогнозный показатель выручки за этот период может составить 26,4 млрд руб. Количество розничных клиентов МГКЛ выросло на 28% до 132 700 человек. Доля товаров, которые хранятся в портфеле больше 90 дней, продолжает снижаться. За полгода она составила 2,3%, а в прошлом году – 14%.