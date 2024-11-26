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Моисеев: правительство предлагает продать в ходе IPO Дом.РФ от 1-5% акций

Ведомости

Правительство на первом этапе предлагает приватизировать 1–5% акций госкорпорации Дом.РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова замминистра финансов Алексея Моисеева в ходе выступления в Госдуме.

В частности, парламент принял в первом чтении законопроект, который устанавливает возможность приватизации Дом.РФ при сохранении контролирующей доли за государством.

«Продажа контрольного пакета данным законопроектом запрещена, что касается блокирующего пакета, то возможно, но в настоящий момент у правительства таких планов нет. Предлагается продажа от 1 до 5% от капитала общества в зависимости от того, какой будет рыночный спрос», – сказал депутатам Моисеев.

В конце октября замминистра сообщал, что объем размещения составит 15 млрд руб., но министерство рассчитывает, что сумма будет несколько больше, добавил замминистра. 18 октября Моисеев сообщил, что акции Дом.РФ планируется разместить во второй половине 2025 г. Тогда он не сообщил возможный размер пакета акций, который планируется к продаже. По его словам, привлеченные на бирже средства пойдут как в бюджет, так и на развитие компании, вопрос об этих пропорциях пока не решен. Чтобы продать акции на бирже, Минфину придется не только сменить статус Дом.РФ с АО на ПАО, но при этом сохранить статус публично поддерживаемой компании (ППК).

«Ведомости» со ссылкой на источники писали в марте, что Дом.РФ и правительство начали работать над возможными вариантами приватизации общества. Собеседники «Ведомостей» сообщали, что приватизацию предлагается провести в формате IPO на Мосбирже, выпуск предварительно запланирован на 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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