Моисеев: правительство предлагает продать в ходе IPO Дом.РФ от 1-5% акций

В конце октября замминистра сообщал, что объем размещения составит 15 млрд руб., но министерство рассчитывает, что сумма будет несколько больше, добавил замминистра. 18 октября Моисеев сообщил, что акции Дом.РФ планируется разместить во второй половине 2025 г. Тогда он не сообщил возможный размер пакета акций, который планируется к продаже. По его словам, привлеченные на бирже средства пойдут как в бюджет, так и на развитие компании, вопрос об этих пропорциях пока не решен. Чтобы продать акции на бирже, Минфину придется не только сменить статус Дом.РФ с АО на ПАО, но при этом сохранить статус публично поддерживаемой компании (ППК).