Четыре госкомпании хочет приватизировать Минфин в 2025 году

По мнению Моисеева, уровень спроса со стороны инвесторов будет зависеть от двух факторов – успешности разблокировки активов россиян за рубежом и объема дивидендов госкомпаний. Указ президента №844 (запустил процесс обмена замороженными активами с нерезидентами) работает хорошо, считает замминистра – около 3 млн россиян должны частично вернуть свои вложения в рамках двух раундов обмена активами с нерезидентами. А вот госкомпании в вопросе выплаты дивидендов в последние годы «немножко расслабились». Моисеев рассчитывает, что в 2025 г. эта проблема будет решена и мы увидим «значительно более хороший перформанс» таких предприятий. Многие компании с госучастием, которые некоторое время не платили дивиденды, вернутся к этой практике, отметил он.