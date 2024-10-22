Четыре госкомпании хочет приватизировать Минфин в 2025 году

Четыре госкомпании хочет приватизировать Минфин в 2025 годуЕще шесть предприятий с госучастием проведут SPO, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев
Минфин рассчитывает, что в 2025 г. четыре госкомпании проведут на бирже первичное размещение акций (IPO), еще шесть – вторичное (SPO), рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на конференции «Толк», организованной Т-банком. «Первой ласточкой» грядущей приватизации будет госкорпорация «Дом.РФ» – по консервативной оценке, объем размещения составит 15 млрд руб., но министерство рассчитывает, что сумма будет несколько больше, добавил замминистра.
В кулуарах форума Моисеев уточнил журналистам, что сделка с акциями «Дом.РФ» станет первой в рамках серии IPO госкомпаний, которая, как сообщалось ранее, запланирована на вторую половину 2025 г. Но до нее могут состояться также несколько SPO госкомпаний, так как организовать вторичное размещение быстрее и проще. В перспективе, до 2030 г. планируются также несколько IPO госпредприятий из аграрного сектора, отметил замминистра.
Отвечая на вопрос про претендентов на IPO из других отраслей, замминистра подчеркнул, что правительство планирует отразить в приватизационном процессе весь «срез экономики» и в пайплайне есть все сектора.
«Наша задача – максимально все продавать, с учетом указа президента», – отметил Моисеев, выступая на сессии. По его словам, Минфин выступает за снижение доли государства в компаниях с контрольного пакета до блокирующего. Выбирая, какие компании вывести на биржу, ведомство анализирует в первую очередь компании с долей государства 100% или 75%, рассказал замминистра. «Интересы миноритариев в целом совпадают с государственными – мы видим это по тем компаниям, где много миноритариев. Эти интересы – эффективность компаний, повышение дивидендного потока, повышение финансовой устойчивости. <…> Мы оказываемся на одной стороне против менеджмента», – так Моисеев объяснил желание министерства увеличить долю публичных компаний в госсекторе.
Для проведения IPO «Дом.РФ» властям нужно будет сменить статус с АО на ПАО таким образом, чтобы не скомпрометировать статус публично поддерживаемой компании, отмечал Моисеев на Московском финансовом форуме. Точную оценку корпорации и возможный размер free-float Моисеев не назвал, но призвал посмотреть на предыдущие размещения госкомпаний на бирже – например, IPO «Совкомфлота», когда free-float составил 17%. В случае с «Дом.РФ» пакет будет больше, признался замминистра.
Моисеев заявил на конференции «Толк», что считает достижимой поставленную президентом цель довести долю капитализации российского фондового рынка до 66% ВВП к концу десятилетия. По его словам, Россия сильно подвинулась в плане развития инфраструктуры – среди важных достижений он назвал внедрение ИИС-3 и программу долгосрочных сбережений (ПДС). Но рынок не перейдет к устойчивому росту, пока в стране сохраняется жесткая денежно-кредитная политика, предупредил Моисеев. Пока инвесторы могут класть деньги на депозит под годовую ставку в 20%, их мотивация заходить в акции будет низкой, пояснил он.
Замминистра выразил надежду, что к 2030 г. весь цикл ужесточения денежно-кредитной политики в России будет пройден, и популярность биржевых инструментов резко возрастет. К этому моменту люди «должны иметь все инструменты и желание для того, чтобы инвестировать».
По мнению Моисеева, уровень спроса со стороны инвесторов будет зависеть от двух факторов – успешности разблокировки активов россиян за рубежом и объема дивидендов госкомпаний. Указ президента №844 (запустил процесс обмена замороженными активами с нерезидентами) работает хорошо, считает замминистра – около 3 млн россиян должны частично вернуть свои вложения в рамках двух раундов обмена активами с нерезидентами. А вот госкомпании в вопросе выплаты дивидендов в последние годы «немножко расслабились». Моисеев рассчитывает, что в 2025 г. эта проблема будет решена и мы увидим «значительно более хороший перформанс» таких предприятий. Многие компании с госучастием, которые некоторое время не платили дивиденды, вернутся к этой практике, отметил он.