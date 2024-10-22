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Минфин ожидает роста дивидендов госкомпаний в 2025 году

Ведомости

Минфин РФ ожидает увеличения дивидендного потока от компаний с государственным участием в 2025 г. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев на конференции «Толк».

«Мы как-то в один момент справились с задачей, а потом немножко из-за ковида сначала, потом из-за специфических обстоятельств, санкционных компаний, мы немножко расслабились, я имею в виду дивиденды компаний с госучастием. И я, конечно, ожидаю, что в 2025 г. мы увидим значительно более хороший перфоманс», – уточнил Моисеев.

По его мнению, многие компании, которые не платили дивиденды, вернутся к их выплате. Ожидается, что Минфин сможет обеспечить дивидендный поток на более высоком уровне.

Согласно прогнозу экспертов брокера «ВТБ мои инвестиции» в инвестиционной стратегии на IV квартал 2024 г., российские эмитенты на горизонте 12 месяцев выплатят дивиденды на общую сумму в 4,4 трлн руб. Дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте года превысит 10% – это ниже ставок по депозитам и доходности фондов денежного рынка. До конца этого года аналитики ожидают выплаты на 1,4 трлн руб., из которых на free-float придется 200 млрд руб.

С начала 2024 г. российские эмитенты уже выплатили 3,3 трлн руб. дивидендов за прошлый год и в октябре должно быть распределено еще около 600 млрд руб., подсчитали аналитики инвестбанка «Синара» в стратегии на текущий квартал. По данным «Т-инвестиций», общий объем выплаченных дивидендов в 2023 г. составил 3,1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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