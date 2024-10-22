Минфин ожидает роста дивидендов госкомпаний в 2025 году
Минфин РФ ожидает увеличения дивидендного потока от компаний с государственным участием в 2025 г. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев на конференции «Толк».
«Мы как-то в один момент справились с задачей, а потом немножко из-за ковида сначала, потом из-за специфических обстоятельств, санкционных компаний, мы немножко расслабились, я имею в виду дивиденды компаний с госучастием. И я, конечно, ожидаю, что в 2025 г. мы увидим значительно более хороший перфоманс», – уточнил Моисеев.
По его мнению, многие компании, которые не платили дивиденды, вернутся к их выплате. Ожидается, что Минфин сможет обеспечить дивидендный поток на более высоком уровне.
Согласно прогнозу экспертов брокера «ВТБ мои инвестиции» в инвестиционной стратегии на IV квартал 2024 г., российские эмитенты на горизонте 12 месяцев выплатят дивиденды на общую сумму в 4,4 трлн руб. Дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте года превысит 10% – это ниже ставок по депозитам и доходности фондов денежного рынка. До конца этого года аналитики ожидают выплаты на 1,4 трлн руб., из которых на free-float придется 200 млрд руб.
С начала 2024 г. российские эмитенты уже выплатили 3,3 трлн руб. дивидендов за прошлый год и в октябре должно быть распределено еще около 600 млрд руб., подсчитали аналитики инвестбанка «Синара» в стратегии на текущий квартал. По данным «Т-инвестиций», общий объем выплаченных дивидендов в 2023 г. составил 3,1 трлн руб.