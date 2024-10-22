Минфин ожидает роста дивидендов госкомпаний в 2025 году

Согласно прогнозу экспертов брокера «ВТБ мои инвестиции» в инвестиционной стратегии на IV квартал 2024 г., российские эмитенты на горизонте 12 месяцев выплатят дивиденды на общую сумму в 4,4 трлн руб. Дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте года превысит 10% – это ниже ставок по депозитам и доходности фондов денежного рынка. До конца этого года аналитики ожидают выплаты на 1,4 трлн руб., из которых на free-float придется 200 млрд руб.