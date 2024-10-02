Сколько дивидендов заплатят российские компании на горизонте года

Сколько дивидендов заплатят российские компании на горизонте годаДивидендная доходность рынка не превысит 10–11%, считают эксперты
Российские эмитенты на горизонте 12 месяцев выплатят дивиденды на общую сумму в 4,4 трлн руб. Такой прогноз дают эксперты брокера «ВТБ мои инвестиции» в инвестиционной стратегии на IV квартал 2024 г. Из них на акции в свободном обращении придется более 500 млрд руб. Таким образом, дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте года превысит 10% – это ниже ставок по депозитам и доходности фондов денежного рынка, подсчитали аналитики. До конца текущего года они ожидают выплаты на 1,4 трлн руб., из которых на free-float придется 200 млрд руб.
С начала года российские эмитенты уже выплатили 3,3 трлн руб. дивидендов за прошлый год и в октябре должно быть распределено еще около 600 млрд руб., подсчитали аналитики инвестбанка «Синара» в стратегии на текущий квартал. Для сравнения: по данным «Т-инвестиций», общий объем выплаченных дивидендов в 2023 г. составил 3,1 трлн руб.