Минфин: акции «Дом.РФ» планируется разместить во второй половине 2025 года
Чтобы продать акции на бирже, Минфину придется не только сменить статус «Дом.РФ» с АО на ПАО, но при этом сохранить статус публично поддерживаемой компании (ППК).
«У нас сейчас в законодательстве закреплено, что государство является 100%-ным собственником "Дом.РФ". Нам предстоит изменить это таким образом, чтобы не скомпрометировать статус ППК», – сказал Моисеев.
Замминистра не сообщил возможный размер пакета акций, который планируется к продаже. По его словам, привлеченные на бирже средства пойдут как в бюджет, так и на развитие компании, вопрос об этих пропорциях пока не решен.
«У нее [компании] высокая рентабельность капитала, она платит хорошие дивиденды. Нам, конечно, жалко. Но немножко надо продать», – пояснил Моисеев.
В апреле министр финансов России Антон Силуанов сообщил «Интерфаксу», что приватизация «Дом.РФ» через IPO выглядит реалистичным вариантом. Для этого может быть проведена дополнительная эмиссия акций компании. Продажа госкорпорации в одни руки не планируется, говорил Силуанов.