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Минфин: акции «Дом.РФ» планируется разместить во второй половине 2025 года

Ведомости

Минфин России начал подготовку госкорпорации «Дом.РФ» к IPO, разместить акции на бирже планируется во второй половине 2025 г. Об этом рассказал замминистра Алексей Моисеев, пишет Frank Media. 

Чтобы продать акции на бирже, Минфину придется не только сменить статус «Дом.РФ» с АО на ПАО, но при этом сохранить статус публично поддерживаемой компании (ППК).

«У нас сейчас в законодательстве закреплено, что государство является 100%-ным собственником "Дом.РФ". Нам предстоит изменить это таким образом, чтобы не скомпрометировать статус ППК», – сказал Моисеев. 

Замминистра не сообщил возможный размер пакета акций, который планируется к продаже. По его словам, привлеченные на бирже средства пойдут как в бюджет, так и на развитие компании, вопрос об этих пропорциях пока не решен.

«У нее [компании] высокая рентабельность капитала, она платит хорошие дивиденды. Нам, конечно, жалко. Но немножко надо продать», – пояснил Моисеев.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали в марте, что «Дом.РФ» и правительство начали работать над возможными вариантами приватизации общества. Собеседники «Ведомостей» сообщали, что приватизацию предлагается провести в формате IPO на Мосбирже, выпуск предварительно запланирован на 2025 г.

В апреле министр финансов России Антон Силуанов сообщил «Интерфаксу», что приватизация «Дом.РФ» через IPO выглядит реалистичным вариантом. Для этого может быть проведена дополнительная эмиссия акций компании. Продажа госкорпорации в одни руки не планируется, говорил Силуанов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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