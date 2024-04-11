Силуанов: приватизация «Дом.РФ» через IPO выглядит реалистично
Министр уточнил, что для IPO «Дом.РФ» может быть проведена дополнительная эмиссия акций компании. Продажа госкорпорации в одни руки не планируется, добавил Силуанов.
Руководство «Дом.РФ» и правительство начали прорабатывать варианты приватизации корпорации, писали в марте «Ведомости» со ссылкой на источники. Идею проведения приватизации в формате IPO с середины прошлого года продвигает генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.
Инвестстратег УК «Арикапитал» в комментарии «Ведомостям» ранее оценил объем возможного IPO «Дом.РФ» на уровне 10-15 млрд руб. Значение мультипликатора P/B (соотношение цены и балансовой стоимости) может составить 1–1,2х, с учетом ROE около 16%, добавил эксперт. Стоимость собственных средств госкорпорации составляет 327 млрд руб.