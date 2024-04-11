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Силуанов: приватизация «Дом.РФ» через IPO выглядит реалистично

Ведомости

Приватизация госкорпорации «Дом.РФ» через первичное публичное предложение акций (IPO) выглядит реалистичным вариантом. Таким мнением в интервью «Интерфаксу» поделился министр финансов России Антон Силуанов.

Министр уточнил, что для IPO «Дом.РФ» может быть проведена дополнительная эмиссия акций компании. Продажа госкорпорации в одни руки не планируется, добавил Силуанов. 

Руководство «Дом.РФ» и правительство начали прорабатывать варианты приватизации корпорации, писали в марте «Ведомости» со ссылкой на источники. Идею проведения приватизации в формате IPO с середины прошлого года продвигает генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. 

Инвестстратег УК «Арикапитал» в комментарии «Ведомостям» ранее оценил объем возможного IPO «Дом.РФ» на уровне 10-15 млрд руб. Значение мультипликатора P/B (соотношение цены и балансовой стоимости) может составить 1–1,2х, с учетом ROE около 16%, добавил эксперт. Стоимость собственных средств госкорпорации составляет 327 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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