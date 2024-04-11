Силуанов: приватизация «Дом.РФ» через IPO выглядит реалистично

Руководство «Дом.РФ» и правительство начали прорабатывать варианты приватизации корпорации, писали в марте «Ведомости» со ссылкой на источники. Идею проведения приватизации в формате IPO с середины прошлого года продвигает генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.