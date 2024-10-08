Московская биржа обновила предполагаемую концепцию торгов в выходные дни

Новая концепция предлагает признать выходные дни отдельными дополнительными сессиями понедельника или первого стандартного торгового дня (тогда будут проводиться расчеты по сделкам, совершенным в выходные), рассказал «Ведомостям» один из участников встречи. Также биржа предложила исключить в выходные дни торги облигациями, добавил он. Новая версия может упростить внедрение концепции и снизить риски, однако при этом содержит вопросы, требующие проработки, добавил второй собеседник.