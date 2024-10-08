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Московская биржа обновила предполагаемую концепцию торгов в выходные дни

В частности, площадка предложила исключить торги облигациями
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Московская биржа 4 октября представила профессиональным участникам фондового рынка обновленную концепцию торгов в выходные дни, рассказали «Ведомостям» источники в двух брокерах, которые принимали участие во встрече.

Новая концепция предлагает признать выходные дни отдельными дополнительными сессиями понедельника или первого стандартного торгового дня (тогда будут проводиться расчеты по сделкам, совершенным в выходные), рассказал «Ведомостям» один из участников встречи. Также биржа предложила исключить в выходные дни торги облигациями, добавил он. Новая версия может упростить внедрение концепции и снизить риски, однако при этом содержит вопросы, требующие проработки, добавил второй собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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