В Мосбирже объяснили малое количество IPO на российском рынке
Председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, выступая на международном форуме НОКС, рассказал, почему мало российских компаний выходят на первичное размещение акций (IPO).
По его словам, на рынке забыли о миноритарных акционерах. Они не учитываются советами директоров. С точки зрения стратегии это не дает России шансов на долю в международном «пироге» рынка капитала. Государство при этом поддерживает только вкладчиков, отметил Швецов.
«Я считаю, что в сегодняшних условиях рыночный подход, исключительно рыночный подход, не дает оснований нам говорить о том, что быстро может быть изменен рыночный вес акционерного активизма и миноритарного акционера», – сказал он (цитата по «Прайм»).
Экономист отметил, что на месте регулятора поддержал бы именно миноритарного акционера, чтобы вернуть мультипликаторы в тот промежуток, где продаются и покупаются акции. По его словам, сегодня российский рынок вышел за пределы этого интервала.
Швецов заявил, что так мало IPO из-за цены, которая делает его выход на первичное размещение бессмысленным.
6 июля ЦБ предложил ввести минимальный объем размещения акций на IPO в 3 млрд руб. для котировальных списков, в которые входят ценные бумаги наиболее финансово устойчивых компаний с высокой капитализацией. В Центробанке считают, что установление лимитов будет способствовать формированию ликвидности и рыночному ценообразованию.