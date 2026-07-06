ЦБ предложил минимальный объем IPO для котировальных списков

В ЦБ также обсуждают введение дифференцированной шкалы по доле акций в свободном обращении. По планам регулятора, компании с капиталом до 30 млрд руб. минимальный free float составит 10%, но не менее 3 млрд руб. Для эмитентов с капиталом от 30 млрд руб. его предполагается рассчитывать по формуле, где капитал в 1 трлн руб. будет означать free float в 5% и предложение в 50 млрд руб.