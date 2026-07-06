ЦБ предложил минимальный объем IPO для котировальных списков
Банк России предложил ввести минимальный объем размещения акций на IPO в 3 млрд руб. для котировальных списков, в которые входят ценные бумаги наиболее финансово устойчивых компаний с высокой капитализацией. Об этом сообщила агентству «Интерфакс» директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.
По ее словам, в Центробанке считают, что установление лимитов будет способствовать формированию ликвидности и рыночному ценообразованию. Регулятор намерен вынести предложение на обсуждение в конце июля – начале августа. По планам, минимальный порог может вступить в силу в 2027 г.
В ЦБ также обсуждают введение дифференцированной шкалы по доле акций в свободном обращении. По планам регулятора, компании с капиталом до 30 млрд руб. минимальный free float составит 10%, но не менее 3 млрд руб. Для эмитентов с капиталом от 30 млрд руб. его предполагается рассчитывать по формуле, где капитал в 1 трлн руб. будет означать free float в 5% и предложение в 50 млрд руб.
26 февраля замдиректора департамента корпоративных отношений в Центробанке Сергей Моисеев рассказал, что доходность на IPO акций России в последние годы стала отрицательной, в среднем в первый день торгов котировки падают на 5–6% от цены IPO.
Моисеев подчеркнул необходимость установления повышенного коэффициента free-float при размещении. На иностранных биржах требования по показателю составляют около 25%, в то время как на Мосбирже допускаются размещения с уровнем free float 1–2%. По мнению замдиректора, выходить на IPO не следует с низким объемом предложения. Минимальный объем размещения должен составлять не менее 5 млрд руб.