В ЦБ заявили об отрицательной доходности на рынке IPO в последние годы

Моисеев перечислил факторы, которые могут изменить ситуацию. В частности, он подчеркнул необходимость установления повышенного коэффициента free-float при размещении. На иностранных биржах требования по показателю составляют около 25%, в то время как на Мосбирже допускаются размещения с уровнем free float 1–2%. По мнению замдиректора, выходить на IPO не следует с низким объемом предложения. Минимальный объем размещения должен составлять не менее 5 млрд руб.