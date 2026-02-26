В ЦБ заявили об отрицательной доходности на рынке IPO в последние годы
Доходность на рынке первичных публичных размещений (IPO) акций России в последние годы стала отрицательной, в среднем в первый день торгов котировки падают на 5–6% от цены IPO. Об этом сообщил замдиректора департамента корпоративных отношений в Центробанке Сергей Моисеев на конференции «IPO-2026», передает «Финам».
Моисеев перечислил факторы, которые могут изменить ситуацию. В частности, он подчеркнул необходимость установления повышенного коэффициента free-float при размещении. На иностранных биржах требования по показателю составляют около 25%, в то время как на Мосбирже допускаются размещения с уровнем free float 1–2%. По мнению замдиректора, выходить на IPO не следует с низким объемом предложения. Минимальный объем размещения должен составлять не менее 5 млрд руб.
Еще одной задачей для потенциальных эмитентов Моиссев назвал получение реальной оценки бизнеса, чтобы не вводить инвесторов в заблуждение. Он добавил, что зачастую на рынок IPO хотят выйти небольшие компании, для которых публичный рынок является планкой на текущем этапе развития. Размер компании имеет важное значение, и чем лучше диверсифицирован бизнес, тем эффективнее его оценит рынок.
В качестве примера положительного опыта размещения Моисеев привел IPO Дом.РФ. Он уточнил, что госкорпорация соблюдала множество параметров, чтобы оно принесло доходность инвесторам.
18 февраля заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич заявил, что федеральный проект по развитию фондового рынка на 2026 г. предусматривает около 14 IPO акций государственных компаний. Он указал, что опыт Дом.РФ подталкивает власти к продолжению работы по выводу госкомпаний на первичный и вторичный рынки размещения.