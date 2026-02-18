Минфин ожидает порядка 14 IPO госкомпаний в 2026 году
Федеральным проектом по развитию фондового рынка на 2026 г. предусмотрено около 14 первичных размещений акций (IPO) государственных компаний. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич на пленарной сессии форума «Будущее рынка акций».
«Мы верим в этот показатель», – подчеркнул Шахлевич.
По его словам, опыт Дом.РФ подталкивает власти к продолжению работы по выводу госкомпаний как на первичный рынок размещения, так и на вторичный.
29 января президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и Банку России разработать и реализовать программу IPO и SPO акций госкомпаний на внутреннем рынке на период до 2030 г. Доклад о выполнении поручений нужно представить до 1 марта 2026 г., затем – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
16 февраля заместитель министра финансов России Иван Чебесков сообщил, что выход новых компаний с государственным участием на IPO и создание соответствующих стимулов обсуждаются в рамках федерального проекта по развитию фондового рынка. Он обозначил эту цель как долгосрочную.