Минфин ожидает порядка 14 IPO госкомпаний в 2026 году

29 января президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и Банку России разработать и реализовать программу IPO и SPO акций госкомпаний на внутреннем рынке на период до 2030 г. Доклад о выполнении поручений нужно представить до 1 марта 2026 г., затем – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель регулятора Эльвира Набиуллина.