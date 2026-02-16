Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Минфин обсуждает выход на IPO новых компаний с госучастием

Ведомости

Выход новых компаний с государственным участием на первичное публичное размещение акций (IPO) и создание соответствующих стимулов обсуждаются в рамках федерального проекта по развитию фондового рынка. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков на открытии VIII этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы».

Такую цель он обозначил как долгосрочную.

«Мы понимаем текущую динамику, и, конечно, есть задача ее исправлять в правильном направлении. Есть федеральный проект по развитию фондового рынка. В рамках его мы будем работать», – подчеркнул Чебесков (цитата по ТАСС).

29 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать и реализовать программу IPO и SPO бумаг госкомпаний на внутреннем рынке на период до 2030 г. Доклад о выполнении поручений нужно представить до 1 марта текущего года, затем – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

30 декабря 2025 г. министр финансов Антон Силуанов сообщил, что кабмин подготовит список государственных компаний для выхода на фондовый рынок. Он напомнил, что Путин поставил задачу добиться капитализации фондового рынка в две трети ВВП к 2030 г. Это невозможно без выхода госкомпаний на фондовый рынок.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её