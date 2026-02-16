Минфин обсуждает выход на IPO новых компаний с госучастием

29 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать и реализовать программу IPO и SPO бумаг госкомпаний на внутреннем рынке на период до 2030 г. Доклад о выполнении поручений нужно представить до 1 марта текущего года, затем – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.