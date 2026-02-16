Минфин обсуждает выход на IPO новых компаний с госучастием
Выход новых компаний с государственным участием на первичное публичное размещение акций (IPO) и создание соответствующих стимулов обсуждаются в рамках федерального проекта по развитию фондового рынка. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков на открытии VIII этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы».
Такую цель он обозначил как долгосрочную.
«Мы понимаем текущую динамику, и, конечно, есть задача ее исправлять в правильном направлении. Есть федеральный проект по развитию фондового рынка. В рамках его мы будем работать», – подчеркнул Чебесков (цитата по ТАСС).
29 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать и реализовать программу IPO и SPO бумаг госкомпаний на внутреннем рынке на период до 2030 г. Доклад о выполнении поручений нужно представить до 1 марта текущего года, затем – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
30 декабря 2025 г. министр финансов Антон Силуанов сообщил, что кабмин подготовит список государственных компаний для выхода на фондовый рынок. Он напомнил, что Путин поставил задачу добиться капитализации фондового рынка в две трети ВВП к 2030 г. Это невозможно без выхода госкомпаний на фондовый рынок.