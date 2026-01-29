Путин поручил подготовить программу IPO и SPO госкомпаний до 2030 года

Также в декабре «Ведомости» сообщали, что объем привлечения средств в результате публичных размещений может приблизиться к 300 млрд руб. по итогам 2026 г., из них до 100 млрд в рамках 10–15 сделок IPO и 200 млрд в 2–3 SPO компаний с государственным участием. С таким прогнозом выступила старший аналитик инвестбанка «Синара» Мария Лукина.