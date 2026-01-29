Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Путин поручил подготовить программу IPO и SPO госкомпаний до 2030 года

Согласно прогнозу экспертов, объем этого рынка в 2026 году может достичь 300 млрд рублей
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России разработать и реализовать программу первичных и вторичных размещений акций госкомпаний на внутреннем рынке на период до 2030 г. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», который проходил 2–3 декабря 2025 г.

Доклад о выполнении поручений необходимо представить до 1 марта 2026 г., далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

2 декабря на форуме Путин также предложил создать в России единую систему сопровождения инвестиций на базе ВЭБ.РФ при участии Минэкономразвития. По его словам, это необходимо для увеличения вклада банков в развитие экономики, в том числе в регионах.

30 декабря сообщалось, что правительство подготовит список госкомпаний для выхода на фондовый рынок. Об этом рассказывал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Также в декабре «Ведомости» сообщали, что объем привлечения средств в результате публичных размещений может приблизиться к 300 млрд руб. по итогам 2026 г., из них до 100 млрд в рамках 10–15 сделок IPO и 200 млрд в 2–3 SPO компаний с государственным участием. С таким прогнозом выступила старший аналитик инвестбанка «Синара» Мария Лукина.

Читайте также:Зачем «Эталону» проводить SPO
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её