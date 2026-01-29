Путин поручил подготовить программу IPO и SPO госкомпаний до 2030 года

Путин поручил подготовить программу IPO и SPO госкомпаний до 2030 годаСогласно прогнозу экспертов, объем этого рынка в 2026 году может достичь 300 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России разработать и реализовать программу первичных и вторичных размещений акций госкомпаний на внутреннем рынке на период до 2030 г. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», который проходил 2–3 декабря 2025 г.
Доклад о выполнении поручений необходимо представить до 1 марта 2026 г., далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
30 декабря сообщалось, что правительство подготовит список госкомпаний для выхода на фондовый рынок. Об этом рассказывал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Также в декабре «Ведомости» сообщали, что объем привлечения средств в результате публичных размещений может приблизиться к 300 млрд руб. по итогам 2026 г., из них до 100 млрд в рамках 10–15 сделок IPO и 200 млрд в 2–3 SPO компаний с государственным участием. С таким прогнозом выступила старший аналитик инвестбанка «Синара» Мария Лукина.