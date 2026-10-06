Новак призвал нефтяные компании обеспечить стабильные поставки топлива

2 октября Новак заявил, что российский рынок дизельного топлива сбалансирован достаточно. При этом на рынке бензина, по его словам, сохраняется незначительный дефицит. Вице-премьер отмечал, что после восстановления баланса Россия сможет вернуться к потреблению только собственного бензина и возобновить его экспорт.