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Главная / Бизнес /

Новак призвал нефтяные компании обеспечить стабильные поставки топлива

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива призвал профильные ведомства и вертикально интегрированные нефтяные компании продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

2 октября Новак заявил, что российский рынок дизельного топлива сбалансирован достаточно. При этом на рынке бензина, по его словам, сохраняется незначительный дефицит. Вице-премьер отмечал, что после восстановления баланса Россия сможет вернуться к потреблению только собственного бензина и возобновить его экспорт.

Около 80% продаж нефтепродуктов на российских АЗС приходится на крупные вертикально интегрированные компании, говорил Новак. По его словам, «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз» сдерживают рост розничных цен примерно на уровне инфляции.

30 сентября правительство продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для производителей до 31 октября включительно. До 31 января 2027 г. также действует полный запрет на экспорт бензина. В кабмине объясняли меры необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в условиях повышенного спроса.

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