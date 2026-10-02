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Главная / Бизнес /

Новак: на 80% АЗС в России нефтепродукты продают по сдерживаемым ценам

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На 80% АЗС в России нефтепродукты продаются по сдерживаемым ценам. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в беседе с ИС «Вести».

Нефтепродукты по сдерживаемым ценам в соответствии с уровнем инфляции 2025 г. продаются на АЗС вертикально интегрированных компаний – «Роснефти», «Лукойла», «Татнефти», «Газпромнефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза».

«Компании ведут себя в этих условиях, когда есть частичный дефицит, социально ответственно. Это примерно 80% продаж всех нефтепродуктов в нашей стране», – сказал Новак.

Приоритетом правительства Новак назвал обеспечение российских сельхозтоваропроизводителей и потребителей дизельным топливом.

30 сентября кабмин продлил запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей до 31 октября включительно. Ранее запрет на экспорт дизтоплива для производителей действовал по 30 сентября, а для непроизводителей – до 31 января 2027 г. До 30 ноября также действует запрет на вывоз авиакеросина. Кроме того, до 31 января 2027 г. работает полный запрет на экспорт бензина.

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