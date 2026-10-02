Новак: на 80% АЗС в России нефтепродукты продают по сдерживаемым ценам
На 80% АЗС в России нефтепродукты продаются по сдерживаемым ценам. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в беседе с ИС «Вести».
Нефтепродукты по сдерживаемым ценам в соответствии с уровнем инфляции 2025 г. продаются на АЗС вертикально интегрированных компаний – «Роснефти», «Лукойла», «Татнефти», «Газпромнефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза».
«Компании ведут себя в этих условиях, когда есть частичный дефицит, социально ответственно. Это примерно 80% продаж всех нефтепродуктов в нашей стране», – сказал Новак.
Приоритетом правительства Новак назвал обеспечение российских сельхозтоваропроизводителей и потребителей дизельным топливом.
30 сентября кабмин продлил запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей до 31 октября включительно. Ранее запрет на экспорт дизтоплива для производителей действовал по 30 сентября, а для непроизводителей – до 31 января 2027 г. До 30 ноября также действует запрет на вывоз авиакеросина. Кроме того, до 31 января 2027 г. работает полный запрет на экспорт бензина.