Новак: на 80% АЗС в России нефтепродукты продают по сдерживаемым ценам

30 сентября кабмин продлил запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей до 31 октября включительно. Ранее запрет на экспорт дизтоплива для производителей действовал по 30 сентября, а для непроизводителей – до 31 января 2027 г. До 30 ноября также действует запрет на вывоз авиакеросина. Кроме того, до 31 января 2027 г. работает полный запрет на экспорт бензина.