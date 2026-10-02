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Главная / Бизнес /

Новак назвал приоритетом обеспечение аграриев и потребителей дизелем

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Обеспечение российских сельхозтоваропроизводителей и потребителей дизельным топливом остается приоритетом правительства. Об этом «Известиям» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, правительство продлило еще на месяц запрет на экспорт дизельного топлива. Возможность отмены ограничений будет рассматриваться с учетом ситуации и баланса на внутреннем рынке.

30 сентября правительство продлило запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей до 31 октября включительно. До этого запрет на экспорт дизтоплива для производителей действовал по 30 сентября 2026 г., для непроизводителей – до 31 января 2027 г. Также до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина. Кроме того, до 31 января 2027 г. работает полный запрет на экспорт бензина.

О том что будет принято такое решение, сообщали источники «Ведомостей», знакомые с результатами совещания у вице-премьера Александра Новака, прошедшего 14 сентября.

Запрет на экспорт дизтоплива был введен правительством в конце сентября 2025 г. Первоначально он был установлен для компаний, которые не являются производителями дизеля (т. е. для трейдеров), а также для НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. Сначала он был установлен до 31 декабря 2025 г., затем его трижды продлевали. В последний раз правительство продлило ограничения на экспорт топлива до конца января 2027 г.

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