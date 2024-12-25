Масштабные энергостройки до 2030 года оценили в 1,5 трлн рублей

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области предлагается, как это и предусмотрено СиПР-2030, построить «зелёную» генерацию на 1,7 ГВт. Стоимость солнечных станций и ветряков оценивается в 194 млрд руб. Но этого недостаточно для преодоления дефицитов – также потребуется строительство более 360 км линии электропередач 500 кВ «Хабаровская–Комсомольская», следует из материалов. Стоимость сетевого строительства оценивается почти в 49 млрд руб. При этом экспорт электроэнергии в 2025 г. в Китай с Дальнего Востока будет ограничиваться так же, как и в 2024 г. Ранее в «Интер РАО» прогнозировали, что снижение экспорта в этом году на фоне падения перетоков в КНР составит 20% в сравнении с 2023 г. до 85 млрд кВт\ч.