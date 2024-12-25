Масштабные энергостройки до 2030 года оценили в 1,5 трлн рублей

Масштабные энергостройки до 2030 года оценили в 1,5 трлн рублейЭнергодефицит на Дальнем Востоке вынудит ставить мобильные станции и импортировать электричество из КНР
Строительство новых электростанций и ЛЭП в Сибири, на Дальнем Востоке и в Московской энергосистеме (Москве и Московской области) потребует более 1,5 трлн руб. до 2030 г. Об этом сообщается в материалах к заседанию правительственной комиссии по энергетике под председательством вице-премьера Александра Новака, которое пройдет 26 декабря. «Ведомости» ознакомились с документами.
Расчет необходимых инвестиций приводится в презентации «Системного оператора» (СО ЕЭС; диспетчер энергосистемы) к заседанию. Строительство дополнительной генерации и сетей необходимо для покрытия нарастающих энергодефицитов в указанных регионах. Они отражены и в стратегических документах – принятой в начале декабря Схеме и программе развития энергетических систем (СиПР) на 2025-2030 гг. и обсуждаемой в правительстве Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 г.
На масштабные стройки в ДФО, по оценкам СО ЕЭС, потребуется 478 млрд руб. Энергодефицит в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока в 2030 г. оценивается в 1,2 ГВт. Схема, предлагаемая СО ЕЭС, предусматривает строительство теплоэлектростанции (ТЭС) в Якутске и за сечением «Переход через Амур» установленной мощностью 233 МВт и 445 МВт соответственно. Капзатраты на эти энергообъекты оцениваются в 54,5 млрд руб. и 180,5 млрд руб. В последнем случае в качестве одного из вариантов покрытия дефицита генерации СО предлагает возведение новых энергоблоков на Хабаровской ТЭЦ-3, принадлежащей «Русгидро» и Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК; до июня 2024 г. входила в СУЭК).
В Хабаровском крае и Еврейской автономной области предлагается, как это и предусмотрено СиПР-2030, построить «зелёную» генерацию на 1,7 ГВт. Стоимость солнечных станций и ветряков оценивается в 194 млрд руб. Но этого недостаточно для преодоления дефицитов – также потребуется строительство более 360 км линии электропередач 500 кВ «Хабаровская–Комсомольская», следует из материалов. Стоимость сетевого строительства оценивается почти в 49 млрд руб. При этом экспорт электроэнергии в 2025 г. в Китай с Дальнего Востока будет ограничиваться так же, как и в 2024 г. Ранее в «Интер РАО» прогнозировали, что снижение экспорта в этом году на фоне падения перетоков в КНР составит 20% в сравнении с 2023 г. до 85 млрд кВт\ч.
В 2026 г. в ОЭС Востока обстановка может еще сильнее накалиться. Выходить из непростой ситуации с локальными энергодефицитами СО ЕЭС предлагает за счет ускоренного ввода здесь ВИЭ-генерации, «аварийной помощи» в виде импорта электроэнергии из Китая, а также размещения мобильных газовых турбин с режимом работы до 6500 часов в год (в базовом режиме).
В юго-восточной части ОЭС Сибири к 2030 г. энергодефицит оценивается почти в 2,9 ГВт, а стоимость энергостроек для его устранения в 588 млрд руб. Проект СО ЕЭС предусматривает строительство линии постоянного тока в центральной части Сибири на 1,5 ГВт (также фигурирует в СиПР), а также новой генерации суммарной мощностью 1,23 ГВт в Бурятии и Забайкальском крае.
Ещё почти полтриллиона (460,7 млрд руб.), как следует из материалов к правкомиссии, потребуется для устранения рисков блэкаутов в Московской энергосистеме. До 2030 г. здесь предполагается масштабное строительство сетей силами ПАО «Россети» и возведение новой генерации. Как сообщалось ранее, предлагается в период 2027-2028 гг. построить два новых блока на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) и расширить Каширскую ГРЭС до 2030 г., принадлежащую «Интер РАО». На это потребуется 219 млрд руб. Сетевое строительство – линия постоянного тока на 1,5 ГВт от Нововоронежской АЭС, две ЛЭП 750 кВ «Грибово – Москва» и «Курская АЭС – Москва» – обойдется в 215,7 млрд руб. Капзатраты на расширение московского энергокольца оцениваются еще почти в 26 млрд руб.
Во всех случаях финансироваться намечающиеся стройки будут за счёт потребителей. В случае с новой генерацией в Сибири и на Дальнем Востоке – через механизм КОМ НГ (окупаемость проектов строительства новой генерации через повышенный платеж для потребителей), в Москве – за счет надбавки для европейской части РФ и Урала – первой ценовой зоны оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Строительство ЛЭП в Москве будет окупаться за счёт повышения тарифа на передачу по магистральным сетям (+1,7% к 2030 г.). Влияние строек в Московском регионе на конечную цену энергии для оптового рынка СО ЕЭС оценивает в 2,6%.
Причем строителей мощностей в столице – ими станут ГЭХ и «Интер РАО» – вновь назначат без конкурса, следует из материалов к правкомиссии. Летом таким же образом правительство уже назначило ГЭХ, «Интер РАО» и ТПЭ «Ростеха» для возведения генерации на юге России после провалившегося отбора. Стоимость энергостроек там оценивается в 355 млрд руб.
Закладываемый резерв мощности в Москве будет втрое выше, чем в других энергодефицитных регионах – 15%. Именно вокруг этого параметра, как утверждает источник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения, в правительстве разгорелись самые жаркие дискуссии – из-за этого сдвинулись сроки утверждения СиПР-2030.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы СО ЕЭС, Минэнерго и секретариат Новака. В пресс-службе СО ЕЭС отказались комментировать данные об объемах строительства и суммах инвестиций до проведения правкомиссии.