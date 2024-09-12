Правительство назначит компанию для строительства электростанций на юге

По его словам, это один из вариантов, который сейчас рассматривает кабинет министров. Окончательное решение, по словам чиновника, будет принимать правительственная комиссия по энергетике, возглавляемая вице-премьером Александром Новаком. Представитель аппарата Новака подтвердил «Ведомостям», что такой вариант прорабатывается.