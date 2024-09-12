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Правительство назначит компанию для строительства электростанций на юге

Ранее конкурс на создание мощностей для покрытия энергодефицита провалился
Александр Волобуев
Василий Милькин
С 2014 г. наиболее крупные теплоэлектростанции на юге России строил «Технопромэкспорт» «Ростеха»/ Алексей Мальгавко / РИА Новости

Правительство прорабатывает вопрос назначения без конкурса энергокомпании или нескольких компаний для строительства электростанций на юге России, где прогнозируется дефицит электроэнергии. Об этом сообщил журналистам в кулуарах конференции ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ; лобби энергоемких промпредприятий) директор департамента энергетики Минэнерго Андрей Максимов.

По его словам, это один из вариантов, который сейчас рассматривает кабинет министров. Окончательное решение, по словам чиновника, будет принимать правительственная комиссия по энергетике, возглавляемая вице-премьером Александром Новаком. Представитель аппарата Новака подтвердил «Ведомостям», что такой вариант прорабатывается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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