Правительство назначит компанию для строительства электростанций на юге

Правительство назначит компанию для строительства электростанций на югеРанее конкурс на создание мощностей для покрытия энергодефицита провалился
Правительство прорабатывает вопрос назначения без конкурса энергокомпании или нескольких компаний для строительства электростанций на юге России, где прогнозируется дефицит электроэнергии. Об этом сообщил журналистам в кулуарах конференции ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ; лобби энергоемких промпредприятий) директор департамента энергетики Минэнерго Андрей Максимов.
По его словам, это один из вариантов, который сейчас рассматривает кабинет министров. Окончательное решение, по словам чиновника, будет принимать правительственная комиссия по энергетике, возглавляемая вице-премьером Александром Новаком. Представитель аппарата Новака подтвердил «Ведомостям», что такой вариант прорабатывается.
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